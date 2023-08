Sbagliano ristorante con recensioni negative per ‘Osteria del cavolo’ dopo il piatto vuoto e pagato

Ha fatto discutere non poco la pubblicazione sul web dello scontrino emesso dall’Osteria del cavolo. Si tratta di un ristorante di Finale Ligure che, a detta di una cliente, avrebbe fatto pagare 2 euro in più per aver portato al tavolo un piatto vuoto extra. In pratica, la cliente ha deciso di far provare un piatto di pasta alla figlia, come avviene spesso e volentieri in situazioni del genere, soprattutto in presenza di bambini solitamente restii a provare nuove pietanze.

Scivolone degli utenti sul ristorante con recensioni negative per ‘Osteria del cavolo’: confusione sulla struttura che fatto pagare il piatto vuoto

La storia ha alimentato non poche discussioni sui social, grazie anche allo spazio dato alla vicenda da Selvaggia Lucarelli con un apposito post Facebook. Buona parte degli utenti ha condannato l’Osteria del cavolo, mentre qualcuno ha provato a difenderli. Del resto, gli imprenditori poi interpellati sulla questione hanno sottolineato che la cliente avrebbe fatto mangiare tre persone con una sola portata, creando in questo modo una sorta di danno economico al ristorante di Finale Ligure.

Le vicende relative alle recensioni per i ristoranti dopo un fatto di cronaca virale da sempre fanno rumore, come abbiamo avuto modo di constatare in passato a proposito della presunta intossicazione alimentare in un ristorante di Gubbio. Tutti ricordano, infatti, le polemiche per una storia che si è poi rivelata aria fritta. O quasi. Il problema si è venuto a creare quando su Facebook gli utenti hanno preso d’assalto la pagina di Osteria del cavolo, puntando però il ristorante sbagliato ed omonimo di quello ligure.

Il tutto è venuto a galla con la denuncia dei malcapitati, come emerge dalla nota ufficiale diramata dall’Osteria dal cavolo “sbagliata”, ovvero del tutto estranea ai fatti: “Da qualche ora giungono recensioni negative errate sulla nostra Osteria scambiata per un ristorante omonimo di Finale Ligure, fate attenzione prima di commentare o recensire, la nostra Osteria del Cavolo” (di Monza) è l’originale, fondato 22 anni fa a Monza appunto“. Il ristorante in questione, tra le altre cose, è chiuso per ferie.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.