Scagionato il ristorante di Gubbio sull’intossicazione alimentare di pesce: altre prove emerse

Stanno venendo a galla ulteriori elementi, utili per ammorbidire in modo drastido la posizione del ristorante di Gubbio, dove ci sarebbe stata una dissenteria generale per un gruppo di persone, con relativa intossicazione alimentare generata dall’aver ingerito del pesce crudo. Il sospetto che potesse trattarsi di una notizia con un fondamento di verità, ma ampiamente amplificata dagli audio WhatsApp, lo abbiamo avuto già nella giornata di ieri con il primo articolo a tema che abbiamo pubblicato sul nostro sito.

Chiarimenti extra sul ristorante di Gubbio e sul caso di dissenteria con intossicazione alimentare di pesce

Ebbene, oggi 22 ottobre vale la pena soffermarsi su ulteriori elementi che possono aiutare a far luce su quanto avvenuto all’interno del locale, tra prese di posizione ufficiali e alcuni riscontri sulle immagini che tanto stanno girando sui social da alcuni giorni a questa parte. Quali sono, dunque, gli aspetti aggiuntivi che dobbiamo esaminare stamane sul ristorante di Gubbio e sul caso di dissenteria di gruppo con intossicazione alimentare? Analizziamo alcuni elementi.

In primo luogo, lo stesso ristorante di Gubbio che, suo malgrado, si è ritrovato al centro di questa vicenda, ha diramato un comunicato ufficiale per spiegare quanto avvenuto. Se da un lato è vero che alcune persone non si siano sentite bene all’interno della struttura di recente, va sottolineato che il caso sia legato solo a due soggetti. E non per ragioni dovute alle portate consumate all’interno del suddetto ristorante. Allo stato attuale, non abbiamo ulteriori riscontri dalle autorità tramite i quali si potrebbe mettere in dubbio la risposta del titolare che si trova su Facebook.

Ancora, una delle foto utilizzate da diverse testate per spiegare l’accaduto, enfatizzando moltissimo la storia del ristorante di Gubbio con dissenteria presunta per 40 persone ed intossicazione alimentare dopo aver mangiato tonno crudo, gira da anni sui social. Una traccia, infatti, si trova proprio su Facebook dal 16 ottobre 2019.

