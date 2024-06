Risposte ai problemi ING Direct oggi: non funziona app, login e sistema pagamenti

Sono ampiamente diffusi i problemi ING Direct oggi, considerando che a detta di diversi utenti da alcune ore a questa parte non funziona non solo la tanto utilizzata app, ma anche login alla propria area riservata ed il sistema pagamenti. Un bel disservizio che, stando ad alcuni strumenti disponibili sul web, a quanto pare si trascinano dalle 10 di questo mercoledì. Secondo le prime informazioni raccolte sui social, pare che lo staff sia a conoscenza del disservizio, nonostante per ora non siano stati forniti feedback sulle tempistiche di ripristino.

Prime repliche ai problemi ING Direct oggi: per ora non funziona app, login e sistema pagamenti

Altro disservizio in pochi giorni, dunque, dopo aver esaminato quello che ha colpito Poste, come avrete notato con il nostro articolo pubblicato in tempo reale. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, va detto, non abbiamo informazioni sull’origine del malfunzionamento. Le prime risposte ai problemi ING Direct oggi non consentono di approfondire troppo la vicenda. Possiamo prendere atto che non funziona app, login e sistema pagamenti, oltre al fatto che i tecnici stiano lavorando per ripristinare tutto.

Di sicuro non mancano le lamente di coloro che riscontrano problemi ING Direct oggi. Dunque, da un lato abbiamo segnalazioni in real time sul web secondo cui non funziona app, login e sistema pagamenti, mentre dall’altro ci sono testimonianze dirette: “Devo fare dei bonifici urgenti verso delle assicurazioni che scadono domani. Rendetevi conto delle responsabilità che avete come banca totalmente online e in cui gli accessi al conto devono essere perfetti“.

Quanto ai problemi ING Direct di oggi 19 giugno, per ora l’assistenza si limita a dire che a breve tutto verrà ripristinato. La speranza è che il disservizio si risolva in giornata, pur non avendo riscontri precisi in merito. Di sicuro il servizio che non funziona è bloccante ed occcorrerebbe un chiarimento ufficiale da parte dell’assistenza.

