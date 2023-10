Rilanciano notizie su Shakira morta oggi, ma è solo una bufala per fortuna

Occhio alle false notizie su Shakira morta. La bufala che sta circolando in queste ore sul web riguarda la morte di Shakira, la cantante colombiana è finita anche lei nel calderone delle fake news e purtroppo risulta essere una consuetudine per il web. In poche ore la notizia della morte di Shakira si è diffusa sui vari social, con alcuni utenti che hanno creduto a questa bufala, tant’è che su Facebook è stata creata anche la pagina R.I.P Shakira che ha raggiunto in poco tempo tanti iscritti.

Alcuni utenti ricondividono notizie su Shakira morta oggi, ma è solo una bufala a quanto pare

Bufala in piena regola per mancanza di fonti, come avvenuto non molto tempo fa con Rosita Celentano. Solita bufala del web che ormai ci si diverte a diffondere con qualsiasi nome, con star di tutto il mondo che praticamente si ritrovano a morire sui social ogni giorno. Il problema è che tanti utenti credono a queste bufale, creando poi tantissime interazioni su un una notizia falsa e facendo il gioco di chi la mette in giro.

La morte di Shakira è solo una delle tante fake news che circolano quotidianamente sui social, ma come sempre si invita gli utenti ad essere più consci di ciò che stanno leggendo, non soffermandosi sulle apparenze. Tra titoli fuorvianti e notizie inventate, spesso si cade in tranelli che invece sono davvero semplici da stanare.

In primis basta vedere come nessun notiziario o sito web di rispetto abbia parlato della morte di Shakira, in secondo luogo queste notizie non sono accompagnate da dettagli concreti, la fonte non è mai specificata. La cantante colombiana è viva e vegeta, pronta ad affrontare nuove sfide che la vita le pone davanti. Non sono stati anni semplici dopo la separazione da Piqué, ma da questa sciagura sentimentale è riuscita a ripartire alla grande in ambito lavorativo, creando hit di successo.

La 46enne colombiana ha ancora tutta la vita davanti e soprattutto una grande voglia di dimostrare ancora di più il suo immenso valore. Fate quindi molta attenzione a ciò che leggete sul web, la morte di Shakira è l’ennesima bufala costruita ad hoc per creare scompiglio social. Dunque, stop alle notizie non confermate su Shakira morta.

