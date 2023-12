Rilanciano la storia di Mina morta, sfruttando una parziale omonimia

Ne avremmo fatto volentieri a meno, ma come si nota dall’immagine utilizzata ad inizio articolo, in queste ore è tornata la bufala su Mina morta. Si tratta sì di una fake news prendendola molto alla larga, in quanto la cantante da quello che ci risulta vive serenamente la sua vecchiaia, ma la scelta del tag “acchiappaclick” non è casuale. Sostanzialmente, siamo al cospetto del medesimo caso che abbiamo esposto diversi mesi fa sul nostro sito, visto che è stato ricondiviso sui social lo stesso articolo di allore.

Come è tornata la voce su Mina morta tramite i soliti post clickbait

Come nasce, dunque, il malinteso su Mina morta? Sostanzialmente, a marzo ha preso piede la notizia di una triste perdita. Vale a dire quella di Mina Pesce, violinista che ha saputo costruire una carriera importante nel suo mondo. Parliamo di conseguenza di una musicista che ha lasciato un grosso vuoto, ma senza voler in alcun modo minimizzare il fatto di cronaca, far credere che a passare a miglior vita sia stata la famosissima cantante è un colpo basso delle solite paginette Facebook.

Già, perché usare una foto generica e scrivere al suo interno robe tipo “Mina morta”, per forza di cose induce l’opinione pubblica a pensare che abbiamo perso la cantante in questione. Ecco perché occorre darci un taglio con questa strategia volta ad attirare click in modo non corretto e poco importa se, all’interno del pezzo linkato nei commenti, si faccia poi riferimento a Mina Pesce. Usare quest’ultima come “esca” risulta fastidioso e poco rispettoso per la sua famiglia.

Insomma, ci sono ottime ragioni per non ricondividere post incentrati su Mina morta, in quanto alimentano inutili preoccupazioni sullo stato di salute della cantante. Come del resto è avvenuto a marzo 2023, quando abbiamo già affrontato la questione qui in Italia.

