Riecco su WhatsApp “ti avviso che da domani niente buonanotte e buongiorno con foto”

Sta tornando su WhatsApp la catena con “ti avviso che da domani niente buonanotte e buongiorno con foto“, in nome di una bufala intramantabile. In queste ore su WhatsApp ha fatto nuovamente capolino una catena già diffusa a più riprese in passato e che riguarda le immagini di buongiorno e di buonanotte che solitamente vengono scambiate su tale app di messaggistica.

Fermiamo la catena WhatsApp con “ti avviso che da domani niente buonanotte e buongiorno con foto”: è tornata oggi

Ritorno di una vecchia bufala, dunque, già trattata dal nostro team nel 2021 con un altro articolo. Si tratta di una fake news che da tanti anni circola su WhatsApp proprio come una sorta di catena, ma che al suo interno non presenta link da dover cliccare. Parliamo di un messaggio di allarmismo in cui si invita gli utenti a non inviare messaggi contenenti immagini di buongiorno e di buonanotte su WhatsApp.

Ovviamente si chiede poi all’utente in questione di inoltrare il messaggio a tutta la rubrica. Una bufala a tutti gli effetti che però può essere presa come un messaggio reale da chi è meno ferrato su queste insidie del web e soprattutto del mondo social. Sono ancora tanti gli utenti, soprattutto in età più avanzata, che hanno meno dimestichezza con queste catene di Sant’Antonio e credono a ciò che viene detto al loro interno.

Non bisogna invece assolutamente credere a questo messaggio che sta ritornando in auge in queste ore su WhatsApp, in cui si avvisano gli utenti che nella giornata di domani non potranno essere inviati i classici messaggi con immagini di buongiorno e di buonanotte. Questa catena di vecchio stampo fa quindi leva sul classico allarmismo senza alcuna fonte ufficiale, lasciando credere come all’interno di queste immagini di buongiorno e di buonanotte possano risiedere virus che formattano lo smartphone.

Una storia di fantasia che ormai da anni si presenta su WhatsApp in modo ciclico, questo è quello che accade proprio con le catene. Capita di ritrovarsi dopo anni con la stessa fake news, che ritorna virale e che bisogna come sempre smentire perché qualcuno tende a crederci. Se quindi sarà arrivato sul vostro smartphone l’avviso di non inviare messaggi con immagini di buongiorno e di buonanotte su WhatsApp, sappiate che risulta essere la solita bufala che si ripresenta costantemente negli anni.

Basterà semplicemente ignorare il messaggio o dire alla persona che lo ha inviato che è una bufala e di non continuare ad inoltrarla ai vari contatti della rubrica. Insomma, anche nel 2024 occorre non credere alla bufala su WhatsApp con “ti avviso che da domani niente buonanotte e buongiorno con foto”.

