Replica ufficiale all’annuncio su SpJockey morto: la smentita arriva da lui stesso

La percentuale minima di incertezza con la quale abbiamo approcciato nella giornata di ieri le voci su SpJockey morto può essere messa da parte, visto che in queste ore è arrivata la risposta chiara ed inequivocabile del diretto interessato. Nonostante avessimo anticipato che con ogni probabilità quella relativa al suo decesso fosse una fake news, infatti, per l’intera giornata di venerdì ci sono pervenute segnalazioni che andavano in direzione contraria. Al punto da farci trattare la storia per ben due volte.

Smentita definitiva ed ufficiale alle voci su SpJockey morto: parla il diretto interessato

Con il nostro terzo articolo sul tema “SpJockey morto”, però, possiamo chiudere definitivamente questo capitolo, in quanto è stato lui stesso ad intervenire all’interno del proprio canale YouTube per gettare acqua sul fuoco. A conti fatti, tranquillizzando tutti coloro che in queste ore lo hanno inondato di messaggi a tema “RIP“, come solitamente avviene quando un personaggio famoso passa a miglior vita. Per fortuna, ha deciso di scrivere pubblicamente sotto l’ultimo video caricato nel canale in ordine di tempo.

Cosa è stato scritto in risposta ai rumor su SpJockey morto? Il noto youtuber, come si nota dal commento messo in evidenza, ha voluto annunciare a tutti di stare bene e di non credere alle voci che prendono piede sul web senza alcuna fonte alle proprie spalle. In linea con quello che vi diciamo noi ogni volta che ci troviamo in situazioni simili. Anzi, ad un certo punto ha voluto “rilanciare”, facendo sapere a tutti che a breve tornerà a caricare dei contenuti per il pubblico che da anni lo segue.

Si conclude nel migliore dei modi, dunque, la telenovela su “SpJockey morto”. Smentita secca e la certezza che a stretto giro chi ha deciso di seguirlo, soprattutto per i video incentrati su Minecraft, potrà godersi a mesi di distanza nuovi contenuti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.