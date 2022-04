Quanto costa ascoltare il Professor Orsini in teatro: alcuni chiarimenti dovuti

Occorrono alcune precisazioni in merito all’iniziativa che vedrà il Professor Orsini impegnato in teatro nei prossimi mesi. Il tutto, con il chiaro intento di fornirci informazioni sulla guerra in Ucraina senza il contraddittorio che, a detta del diretto interessato, lo avrebbe limitato non poco nel corso delle ultime settimane. Vedere per credere i contrasti con Caprarica, diventato a conti fatti il suo alter ego in tv dopo gli approfondimento che hanno visto protagonista l’inviato RAI negli ultimi tempi.

Cosa dobbiamo sapere sulle apparizioni del Professor Orsini al teatro

Di recente, ci sono arrivate segnalazioni secondo cui il Professor Orsini apparirebbe in teatro al cospetto di un pubblico selezionato gratis, con il solo intento di fornire liberamente la propria visione dei fatti su quello che sta avvenendo in Ucraina. Le cose non stanno così, almeno stando agli approfondimenti che abbiamo raccolto in mattinata. Indipendentemente dal fatto che si possa essere d’accordo o meno con lui, ci sono a conti fatti dei concetti che vanno chiariti.

Alcuni riscontri in merito ci arrivano da Libero, secondo cui a partire dal mese di maggio sarà possibile ascoltare il Professor Orsini in teatro pagando un biglietto. Il costo di quest’ultimo, a detta della fonte, dovrebbe oscillare tra i 15 e i 25 euro, anche se al momento non sono state fornite informazioni più precise sotto questo punto di vista. Staremo a vedere come verrà articolato il calendario coi suoi interventi, in seguito alle informazioni preliminari venute a galla di recente attraverso Il Fatto Quotidiano.

L’unica certezza, allo stato attuale, è che il Professor Orsini non apparirà in teatro gratis, contrariamente a quanto ci è stato segnalato negli ultimi giorni. Vi faremo sapere nel caso in cui dovessimo entrare in possesso di altre notizie in merito, visto che in tanti ci chiedono aggiornamenti su questa figura che divide molto in Italia a proposito della guerra tra Russia ed Ucraina.

