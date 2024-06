Prudenza sul malore di Roberta Guaineri: tra malattia e causa morte dell’ex assessora di Milano

Occorrerebbe maggiore prudenza sul malore di Roberta Guaineri, visto che vanno chiariti vari aspetti tra malattia e causa morte dell’ex assessora di Milano. Purtroppo la notizia della morte di Roberta Guainieri, avvocato, ex assessore allo Sport a Milano durante il primo mandato del sindaco Beppe Sala, ha creato le solite teorie complottiste che avrebbero causato tale scomparsa.

Occorre silenzio sul malore di Roberta Guaineri: chiarimenti su malattia e causa morte dell’ex assessora di Milano oggi



Nessuna bufala, dunque, a differenza di quanto osservato in passato con Marcella Bella. Roberta Guainieri era effettivamente ancora piuttosto giovane, 57 anni, con una vita già ricca di incarichi importanti, ma bisogna come sempre fare chiarezza su questa morte. Si è parlato di malore, alcuni hanno evidenziato come tutto sia avvenuto in maniera improvvisa, ipotizzando quelle teorie sul vaccino che ormai da anni vengono collegate a queste morti premature.

La morte di Roberta Guainieri è purtroppo collegata ad una brutta malattia che ha colpito l’avvocato nell’ultimo periodo. Non è stata una morte improvvisa, seppur arrivata troppo presto per questa donna. Come sottolineato da fonti vicine alla Guainieri e anche dal sindaco di Milano Beppe Sala, purtroppo Roberta aveva dei problemi di salute piuttosto gravi, non è stata citata la brutta malattia in questione, ma era evidentemente difficile da debellare.

Lo sapeva Roberta Guainieri di avere poco tempo ancora a disposizione, ma stava provando a vivere come una persona normale senza farsi mangiare da questa malattia. Quando è deceduta era in vacanza in Sardegna e solo pochi giorni fa aveva incontrato il sindaco Sala per parlare proprio dei suoi problemi di salute. Roberta Guainieri ha anche preparato la candidatura per le Olimpiadi invernali di Milano – Cortina del 2026, trovando gli impianti e definendo i luoghi che tra due anni ospiteranno l’evento.

Bisogna quindi fare attenzione a ciò che sta emergendo in queste ore sul web sulla morte di Roberta Guainieri, perché come sempre i complottisti sfruttano queste tragedie per parlare di vaccini e delle varie teorie annesse alla questione. Si creano i soliti allarmismi per attirare gli utenti sulla questione no-vax e via dicendo.

In questi casi sono sempre le fonti a fare la differenza ed è importarsi informarsi prima di diffondere qualsiasi tipo di notizia. Allo stato attuale, è consigliabile attendere maggiori riscontri sul presunto malore di Roberta Guaineri, in riferimento a malattia e causa morte dell’ex assessora di Milano.

