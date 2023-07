Pornhub è nel mirino del Garante, e se per ChatGPT che era “solo” il giocattolo nuovo di una intera fanbase pronta a urlare al Garante “Ci rubano il futuro, ci rubano la scienza!”, figurarsi cosa potrebbe accadere con una ben più abbondante presenza di cercatori del porno accessibile.

Anche se le ragioni sembrano esservi, e vengono da molto lontano.

Pornhub è nel mirino del Garante: chiarimenti entro 20 giorni

Tutto parte dall’iniziativa #Stopdataporn, un collettivo che dal 2022 ha inoltrato diverse segnalazioni in Italia e a Cipro, dove ha sede la società che gestisce PornHub, confluite in un reclamo formale del giugno 2023.

Il collettivo accusa PornHub, traducendo le sue parole, di fare da “lenone dei dati”, ad esempio raccogliendo dati relativi alle preferenze sessuali in spregio all’articolo 9 del GDPR e con sistemi di tracciamento ineludibili dall’utente comune, di condividere tali informazioni con altre aziende del gruppo o quantomeno enti terzi e fare profilazione allo scopo di suggerire contenuti pornografici “freschi” e legati a preferenze sessuali che l’utente non sa di aver conferito, spingendosi a scrivere un intero testo di analisi degli algoritmi della piattaforma.

Tanto è bastato al Garante ad accogliere il reclamo, facendo suoi i rilievi del collettivo e chiedendo a PornHub di chiarire se, come da accusa, effettua profilazione degli utenti e in che modo, con che base giuridica e controllo, e come affronta il problema ormai comune del minore che mente sull’età per accedere a servizi ormai inibiti, concedendo 20 giorni alla società per rispondere alle accuse che, oggettivamente, sembrano degne di considerazione.

C’è solo da vedere se dopo la rivolta per ChatGPT ci sarà una rivolta in nome del Porno.

