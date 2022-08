Parlano ancora di Vanessa Incontrada con peso oltre i 110 kg dopo la sua foto in palestra

Non poteva certo mancare la polemica periodica nei confronti di Vanessa Incontrada per il suo peso, considerando il fatto che la conduttrice italo-spagnola ha pubblicato di recente una foto che la mostra in palestra. In linea con quanto avvenuto tra fine luglio ed inizio agosto, stando al nostro approfondimento a tema, non manca chi rilancia la fake news sui social relativa al superamento di quota 100 kg. Le solite discussioni sterili, che tra le altre cose si riferiscono a riscontri numerici da un lato non verificabili, dall’altro lontani anni luce dalla realtà anche ad occhio nudo.

Polemica periodica su Vanessa Incontrada con peso oltre i 110 kg dopo la sua foto in palestra

Per farvela breve, sta prendendo piede in questi giorni la solita discussione sterile, tra body shaming e notizie inventate. Al centro della vicenda, ancora una volta, coloro che parlano di Vanessa Incontrada con peso oltre i 110 kg dopo la sua foto in palestra pubblicata in una storia Instagram. A prescindere dal fatto che si possa trovare la presentatrice dimagrita o meno, fa uno strano effetto osservare come la storia sia stata commentata su Facebook:

“Ci credo che tuo marito ti ha lasciata, ormai siamo in tripla cifra con il tuo peso. Datti una regolata”;

“Il peso inizia ad essere davvero un problema per Vanessa Incontrada. Ne va della sua salute e così è impresentabile anche in tv”;

“Che peccato, era una donna bellissima ed ora si sta lasciando andare troppo. Non mi meraviglia che il marito dopo tanti anni abbia deciso di lasciarla“.

Andrebbe aggiunto, tra le altre cose, che non si hanno riscontri diretti su Vanessa Incontrada separata, al di là delle polemiche assurde sul suo peso. Inoltre, non si è sposata con l’uomo con il quale è stata negli ultimi anni. Tutti dettagli che, puntualmente, vengono ignorati dagli odiatori di turno.

