Oggi si teme il peggio su Brigitte Bardot: travisate le parole sul figlio

Oggi a quanto pare tocca temere il peggio su Brigitte Bardot, al punto che qualcuno sui social sta dando per scontato che questa figura iconica dello scorso secolo sia morta. Complice il fatto che non sia più giovanissima, avendo compiuto 89 anni, appare evidente che alcuni soggetti che operano sui social stiano facendo emergere una verità differente. Il tutto, come sempre, travisando una recente intervista della diretta interessata, travisando le parole sul figlio con cui ha avuto un rapporto complicato.

Oggi tocca temeree il peggio su Brigitte Bardot: ancora un malinteso legato alle parole sul figlio

Vicenda che, se ci pensiamo, ha qualcosa in comune con quella che abbiamo trattato in mattinata a proposito di Marco Liorni, anche se in quel caso il contesto era abbastanza differente. Per quale motivo affermiamo che oggi si tema il peggio su Brigitte Bardot? Per farvela breve, sono state travisate le parole sul figlio, visto che nel corso di un’intervista l’attrice aveva dichiarato senza mezzi termini di averlo visto quasi come un tumore che si sia nutrito di lei.

Appare chiaro che ci si ritrovi davanti ad una situazione molto delicata, con una donna che si è ritrovata a parlare del rapporto complicato con il figlio, ma questo non dà a nessuno il diritto di farci credere che Brigitte Bardot sia morta. Anzi, allo stato attuale non abbiamo fonti da segnalare, secondo cui le sue condizioni di salute sarebbero preoccupanti. Certo, l’età avanza anche per lei, ma è un discorso assai differente.

Dunque, oggi prudenza se avete temuto il peggio su Brigitte Bardot, considerando che sono state male interpretate le parole sul figlio tramite una sua intervista.

