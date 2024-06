Malinteso sul lutto di Marco Liorni e sulla sua malattia oggi in merito a ‘Reazione a catena’

Stiamo facendo i conti con un malinteso sul lutto di Marco Liorni e sulla sua malattia oggi, con un chiaro rimando alla trasmissione ‘Reazione a catena‘. In queste ore si sta diffondendo la fake news della morte di Marco Liorni per colpa di un titolo che inganna non poco i vari utenti. Il problema è sempre lo stesso, ossia ritrovarsi a leggere dei titoli che hanno un’interpretazione piuttosto ambigua e che lasciano credere ad un evento tragico capitato al soggetto della frase.

Chiariamoci sul lutto di Marco Liorni e sulla sua malattia oggi: tutto ruota attorno a ‘Reazione a catena’

In passato, sul nostro sito, abbiamo parlato del conduttore in contesto assai differente, tenendo da parte le voci sul fantomatico lutto di Marco Liorni. Questa volta ad essere finito in questo tranello è stato Marco Liorni, con le solite frasi arricchite con parole come “addio” e “lutto improvviso” che fanno credere proprio alla scomparsa del presentatore Rai.

Si gioca su un titolo ingannevole per attirare gli utenti, ma è chiaro che non approfondendo la notizia si rischia poi di dar vita alla solita bufala relativa alla morte del personaggio famoso. Ovviamente la morte di Marco Liorni è una fake news ed è il risultato di un’interpretazione errata di questo titolo fuorviante che sta circolando nelle ultime ore sul web. Purtroppo la notizia parla di una scomparsa, ma che non riguarda il presentatore di Reazione a catena, uno dei programmi estivi più visti della Rai.

Infatti la morte improvvisa riguarda il regista di questa trasmissione che, a soli 59 anni, ha lasciato questo mondo. Si tratta di Amedeo Gianfrotta, regista di Reazione a catena ed altre trasmissioni Rai che Marco Liorni ha voluto ricordare con un dolce post sul suo profilo Instagram. Il regista è stato colpito da un malore che purtroppo gli è stato fatale, lasciando tutti coloro che lo conoscevano con un profondo dolore.

A quest’ultimo si è unito anche Marco Liorni, con parole molto commoventi in ricordo della splendida persona che era Amedeo Gianfrotta. Il problema è che alcuni siti, giocando appunto sulle parole lutto, addio e Marco Liorni, hanno creato titoli ingannevoli generando poi la classica bufala sulla morte del presentatore in questione.

Liorni sta bene e continuerà la sua vita, bisogna quindi fare come sempre massima attenzione ai titoli che spuntano sul web perché spesso traggono in inganno il lettore. Ora dovrebbe essere tutto chiarito a proposito del lutto di Marco Liorni e della sua presunta malattia, con tutti i rimandi del caso, ad oggi, a ‘Reazione a catena’.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.