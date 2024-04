Oggi associano Vanessa Incontrada dimagrita ad una dieta con pubblicità ingannevole

Una bufala a tutti gli effetti, quella che ci costringe per l’ennesima volta a parlare di Vanessa Incontrada dimagrita oggi. Già, perché a partire dalla fantomatica dieta che avrebbe consentito alla conduttrice di perdere la bellezza di 18 kg in appena due mesi, qualcuno sta provando a spingere la diffusione di determinati prodotti. Le cose non stanno così, nonostante la fonte abbia scelto di utilizzare lo stesso tema grafico di una nota testata (chiaro riferimento a Repubblica), nel tentativo di mostrarsi come autorevole.

Oggi stanno parlando di Vanessa Incontrada dimagrita: si vuole soltanto citare una dieta con pubblicità non corretta

Dopo l’ultimo bollettino che risale ai primi giorni di marzo, infatti, bisogna ancora una volta affrontare una questione sfruttata in tutto e per tutto da coloro che sono alla costante ricerca di visualizzazioni. O, come in questo frangente, di spingervi ad acquistare determinati prodotti. In sostanza, viene menzionata una finta intervista in cui si parla di Vanessa Incontrada dimagrita grazie alle dichiarazioni rilasciate dalla diretta interessata. Incontro con la stampa che non c’è mai stato, almeno su queste tematiche.

Dunque, una storia inventata, con tanto di richiami grafici copiati da giornali autorevoli, sperando di poter indurre altre persone all’acquisto di un prodotto. Il tutto, con lo slogan dei tanti kg persi nell’arco di poche settimane. Tutto profondamente poco corretto, ma in circostanze simili più che parlare di truffa, bisogna battere sul concetto di fake news, in quanto Vanessa Incontrada non ha mai rilasciato dichiarazioni come quelle che sono state riportate dalla fonte con tanto di virgolettato.

Ricapitolando, oggi non avete alcun motivo per credere alle voci su Vanessa Incontrada dimagrita grazie ad una dieta speciale che le avrebbe consentito di perdere quasi 20 kg in meno di dieci settimane. Chi diffonde bufale del genere, come sempre, rischia anche azioni legali da parte della diretta interessata, probabilmente propensa a difendere la propria immagina.

