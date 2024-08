Novità sulle offerte per abbonamento DAZN: possibili sconti 2025 contattando l’assistenza

Occorre valutare con grande attenzione le novità sulle offerte per abbonamento DAZN, concentrandosi sui possibili sconti 2025 contattando l’assistenza. Già, perché soprattutto la questione del piano plus è stata oggetto di un doppio rincaro nel corso degli ultimi dodici mesi, passando da 449 euro prima a 539 euro, fino a 599 euro. Evidentemente, però, c’è un modo per risparmiare qualcosina.

Emergono ufficiose offerte per abbonamento DAZN: potenziali sconti 2025 dopo contatto con l’assistenza

Nello specifico, contattando l’assistenza e provando a spiegare la situazione, è possibile ottenere qualche agevolazione con l’abbonamento DAZN da rinnovare in vista della prossima stagione di Serie A. Un’altra questione da risolvere, dopo quelle trattate in passato. Qui di seguito, infatti, vi riportiamo quello che ci è stato proposto:

“Capisco l’importanza del prezzo per te. Dopo aver controllato il tuo account vorrei farti conoscere un’offerta speciale, abbiamo bloccato il prezzo per l’intera prossima stagione di Serie A Enilive (2024-2025) a soli 539€ per l’intero anno con un unico pagamento, che equivale a soli 44,92€ al mese. Risparmi rispetto al prezzo standard mensile di 59.99€ e goditi un notevole risparmio annuale di 180,88€. Anche se cancelli e riattivi DAZN per 9 mesi, pagheresti comunque di più rispetto a questa offerta annuale di 12 mesi.

Inoltre, Dazn offre una vasta gamma di altri sport e competizioni estive che sicuramente cattureranno la tua attenzione:

1. A partire da maggio, potrai goderti il meglio delle competizioni internazionali di volley maschile e femminile. E non è tutto: nei prossimi mesi ti attendono il Mondiale per Club e il prestigioso torneo iridato del Campionato Mondiale di Volley nel 2025 e nel 2027.

2. Inoltre, ci sono inclusi altri sport come Tennis, Ciclismo, Basket e l’imminente Olimpiadi di Parigi

Direi che per il piano PLUS questa è l’offerta più conveniente, in quanto oltre a pagare di meno in confronto al piano mensile oppure annuale con pagamento dilazionato, durante questo periodo rimarrai invariato da eventuali cambiamenti o aumenti. Rimane sempre una tua decisione, se hai bisogno di tempo a decidere ti capisco”.

Insomma, a proposito dell’abbonamento DAZN Plus non è possibile tornare ai valori che abbiamo registrato nel 2023, alla luce di alcuni aumenti, ma contattando l’assistenza in chat dovrebbe essere possibile ottenere quantomeno uno sconto parziale.

