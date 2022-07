Non sta bene Vanessa Incontrada, con peso di nuovo sopra i 100 kg: bisogna smetterla

Bisogna darci un taglio una volta per tutte sul peso di Vanessa Incontrada, considerando il fatto che da un mese pare quasi che non si parli d’altro sui social. In particolare, dopo aver smentito alcune voci assolutamente fuori dal mondo, in seguito alla sua apparizione in occasione del concerto di Gigi D’Alessio a Napoli, occorre ribadire alcuni concetti esposti sul nostro sito durante il mese di giugno. Già, perché alcune considerazioni sul suo conto ormai sono cattiverie gratuite ed occorre smetterla una buona volta.

L’ultima stupidaggine sul peso di Vanessa Incontrada e sulle sue condizioni

Senza girarci troppo intorno, vi diciamo che dalla mattinata di venerdì ci sono arrivate segnalazioni in merito ad alcuni post apparsi sui social. Non li linkiamo per evitare che ci sia una sorta di gogna mediatica nei confronti di queste persone. Al contempo, però, occorre sottolineare che secondo queste persone il peso di Vanessa Incontrada avrebbe superato addirittura la soglia dei 100 kg. Tutto questo, a testimonianza del fatto che la nota conduttrice non starebbe bene.

Non si capisce da dove arrivino voci del genere. Sia perché l’aspetto della diretta interessata ci dice tutt’altro, in relazione alle ultime uscite pubbliche che l’hanno vista protagonista, sia perché da un po’ di tempo a questa parte risulta decisamente poco attiva sui social. Insomma, non ci sono scatti rubati qua e là, tramite i quali personaggi del genere possano avanzare strane ipotesi a proposito del peso di Vanessa Incontrada.

Del resto, se il mese scorso qualcuno è arrivato a criticare Vanessa Incontrada non per il suo peso, ma per aver pubblicato una foto su Instagram mentre era impegnata in una corsetta (rinnegando, a loro modo di vedere, il concetto dell’accettarsi per quello che si é), appare chiara una cosa. In questo periodo, infatti, personalità del genere sono destinate ad essere criticate a prescindere da quello che si dice o si fa.

