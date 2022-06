Diamoci un taglio sul peso di Vanessa Incontrada ingrassata fino a 131 kg a Napoli

Vanessa Incontrada ingrassata a Napoli, con un peso che sfiora i 131 kg. Queste le sentenze dei soliti scienziati dopo la sua apparizione nel capoluogo campano in occasione del concerto di Gigi D’Alessio tenutosi venerdì sera. Un vero e proprio tormentone, scatenato probabilmente da coloro che necessitano di guardare in casa d’altri per sentirsi meglio con sé stessi. Anche perché un conto è esprimere la propria sensazione in merito all’aspetto di un personaggio famoso, un altro è lasciarsi andare a commenti spregevoli o impostati su valori precisi.

Chiariamoci sul peso di Vanessa Incontrada ingrassata fino a 131 kg a Napoli

Come se qualcuno avesse inseguito la presentatrice spagnola con tanto di bilancia. Il paradosso sta nel fatto che qualcuno, un paio di settimane fa, l’aveva criticata dopo essere apparsa dimagrita durante una corsetta. Come a dire che, qualunque cosa faccia la conduttrice, agli occhi della gente ci sarà sempre qualcosa di sbagliato. E questo è francamente inaccettabile nel 2022, dopo le tante battaglie mediatiche affrontate da lei e da altre persone in termini di body shaming.

A noi, come ribadiamo da settimane, non interessa la storia su Vanessa Incontrada ingrassata. A maggior ragione dopo che tematiche del genere siano state affrontate abbondantemente da testate con tanto di lente di ingrandimento. Fa uno strano effetto, però, leggere sui social e su alcuni siti illazioni in merito al paso di 131 kg, senza alcuna prova in merito e con un approccio quasi di disprezzo nei confronti della diretta interessata.

A coloro che parlano del peso di Vanessa Incontrada ingrassata fino a 131 kg a Napoli, senza alcun dato concreto alle proprie spalle, ricordiamo che la conduttrice, a differenza di tante colleghe, da sempre abbia mostrato un certo rifiuto verso la chirurgia estetica. Tralasciando il parto affrontato. Bisogna fare uno step culturale su queste tematiche ed occorrerebbe farlo nel più breve tempo possibile.

