Non è vero che Bankitalia ha denunciato Giorgia Meloni per impedirle di insegnare a investire in Cryptovalute

Non è vero che Bankitalia ha denunciato Giorgia Meloni per impedirle di insegnare a investire in Cryptovalute: si tratta di un ricco filone di fake news che riguardano sempre la stessa narrativa identica e sempre le stesse modalità, ma personaggi diversi.

Ne parlammo quando la vittima era Geppi Cucciari, famosa opinionista e conduttrice.

Bankitalia non ha denunciato Giorgia Meloni per impedirle di insegnare a investire in Cryptovalute

La narrazione è sempre la stessa. Il VIP di turno si trova in una “famosa trasmissione TV”, in questo caso il programma “Enrico Mentana” (sic!), dato che evidentemente le AI generative usate per creare testi in massa hanno ancora qualche problema nell’analisi del contesto.

Ad un certo punto il VIP, in questo caso Giorgia Meloni, esibisce uno smartphone che userà per mostrare l’ultima rivoluzionaria piattaforma di investimenti, memecoin o altra forma simile al conduttore.

Il conduttore, in questo “Enrico Mentana del programma Enrico Mentana” guadagnerà miliardi in pochi secondi, stimolando Bankitalia a inviare le sue squadracce in diretta per arrestare tutti e ordinare la cancellazione dei nastri della trasmissione, se non fosse per l’azione di “eroiche spunte blu” su X che si immolano per diffondere foto e video (generati con AI) prima della censura totale.

Ovviamente Bankitalia non dispone né di Polizia Privata né di una squadra di bravi pronti ad irrompere in TV e massacrare di botte i presenti (la bufala originale su Geppi Cucciari viene arricchita con foto della conduttrice dal viso tumefatto dai Bravi di Bankitalia) e/o irrogare pene detentive e sequestri, ma non è il punto.

La combinazione di avidità, ragebait e desiderio di rivalsa fa il resto: non è un caso che il personaggio scelto sia il Premier, date le notizie di cronaca che la riguardano e che facilmente possono confondersi con ogni sorta di fake news.

