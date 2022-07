Non decolla Chicago Fire 10 in Italia e cancellata la stagione 11 Med e PD: nessuna conferma

Qualcuno sta mettendo in discussione il successo avuto da Chicago Fire 10 in Italia, al punto che secondo alcuni utenti sarebbe stata cancellata la stagione 11, in relazione a Med e PD. Non è la prima volta che affrontiamo tematiche simili sul nostro sito, se pensiamo a quanto raccolto nel recente passato in merito a Stranger Things 5 con altro articolo. Ecco perché è importante chiarire come stiano le cose e cosa possiamo aspettarci a stretto giro per coloro che si sono avvicinati a questa produzione negli ultimi anni.

Chiarimenti sul flop fantomatico di Chicago Fire 10 in Italia e cancellata la stagione 11 Med e PD

Sostanzialmente, non ha alcun fondamento la voce secondo cui ci sarebbe stato un presunto flop per Chicago Fire 10 in Italia, al punto da indurre Mediaset a cancellare la stagione 11 Med e PD. Stando alle nostre verifiche, infatti, gli ascolti da un lato sono più che buoni, al punto da essere una delle serie di maggior successo tra quelle trasmesse in chiaro. Dall’altro, l’idea è quella di mandare in onda la stagione 11 prima possibile.

Come riportato da alcune fonti, contrariamente a quanto sostenuto da alcune pagine sui social, la data di uscita con cui assisteremo al passaggio da Chicago Fire 10 alla stagione 11 è confermata. Ad oggi, infatti, risulta fissata al 21 settembre 2022, tra Med e PD. Ecco perché abbiamo deciso di intervenire sulla vicenda, in modo da chiarire concetti ed elementi a quanto pare non intesi da tutti nel corso degli ultimi giorni. Ricordate, come sempre, che i post disponibili sui social non siano notizie e che occorre sempre grande prudenza quando ci si imbatte in contenuti simili.

Insomma precisiamo che non esista alcun flop per Chicago Fire 10 in Italia e che non verrà in alcun modo cancellata la stagione 11 Med e PD, almeno per quanto riguarda la tanto attesa diffusione nel nostro Paese.

