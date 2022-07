Dubbi su quando esce Stranger Things 5: ci sarà la quinta stagione con anticipazioni sull’uscita

Ora ci si chiede quado esce Stranger Things 5, visto che qualcuno mette in dubbio che ci sarà la quinta stagione nonostante stiano già uscendo alcune anticipazioni sulla sua uscita. Esattamente come avvenuto alcuni mesi fa con la quarta stagione, subito dopo l’apparizione su Netflix del secondo volume, aumentano i dubbi a proposito del prossimo capitolo di una serie andata oltre le più rosee aspettative. Precisiamo subito che il progetto non sia stato mandato in pensione, ma anche che avrà vita breve.

Cosa sappiamo su quando esce Stranger Things 5: ci sarà la quinta stagione, mentre spuntano anticipazioni sulla sua uscita

Dunque, i presupposti dai quali partire sono molteplici. In primo luogo non ci sono dubbi che avremo un altro capitolo, mentre le incertezze aumentano nel momento in cui ci si chiede “quando esce Stranger Things 5”. Secondo le ultime indiscrezioni ufficiose e al momento non confermate da Netflix, l’appuntamento dovrebbe essere fissato nel 2024. Vedremo se in occasione di Halloween, come avvenuto con la seconda stagione, oppure se i tempi saranno più ristretti per evitare tempi di attesa superiori ai due anni rispetto alla quarta stagione.

In sostanza, al momento non sappiamo ancora quando ci sarà la quinta stagione, pur potendo portare alla vostra attenzione alcune anticipazioni sull’uscita. In particolare, il progetto iniziale era quello di lanciare Stranger Things 5 subito dopo la quarta stagione, dando vita ad una narrazione continuativa. Così non è stato ed il fatto stesso che si arrivi al 2024, implica per forza di cose che avremo un salto temporale significativo anche nella storia.

Dunque, ora sappiamo quando esce Stranger Things 5 e soprattutto che ci sarà la quinta stagione, considerando il fatto che la notizia era stata messa in dubbio da tanti utenti e addetti ai lavori di recente. Le anticipazioni sull’uscita non fanno altro che aumentare le aspettative del pubblico che attende il contenuto su Netflix.

