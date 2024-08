No, non è vero che Yusuf Dikeç ha chiesto il cane indietro all’ex moglie

Ci segnalano i nostri contatti un post X per cui Yusuf Dikeç, atleta Turco famoso per l’aria svagata con cui ha conquistato l’argento olimpico nel tiro con pistola a squadre avrebbe preso il porto d’armi “a causa di un divorzio complicato” e avrebbe chiesto nel corso della premiazione alla ex moglie di ridargli il cane.

Si tratta anche in questo caso di un “meme asceso”, ovvero una burla virale presa sul serio. Del resto, se la fonte primaria è la pagina “The Sports Memery”, cosa potevate immaginarvi?

No, non è vero che Yusuf Dikeç ha chiesto il cane indietro all’ex moglie

La storia è una bufala, costruita intorno alla mitologia di Yusuf Dikeç come una “superspia segreta” alla John Wick: il riferimento esplicito è infatti a Daisy, l’amata cagnolina di John Wick la cui morte stimola l’ex assassino e agente segreto a tornare in azione contro chi gli aveva impedito di ritirarsi serenamente.

Bufala che in questo clima intossicato è stata falsamente legata al tema del femminicidio, inferento che Dikec sia una una persona violenta pronta a minacciare la moglie.

Niente di più sbagliato.

Come abbiamo già visto insieme con la sua storia Yusuf Dikeç non ha preso il porto d’armi “dopo il divorzio”, ma in quanto sottufficiale della Gendarmeria turca in pensione che, come molti agenti di polizia, ha partecipato alle Olimpiadi nelle discipline di tiro.

Più volte, nel 2008, 2012, 2016, 2020 e infine adesso.

La sua unica dedica olimpica è stata affidata a Instagram, dove ha definito la sua vittoria una vittoria della “Repubblica Turca” tutta.

Paradossalmente, indossando un’outfit più olimpico di quello indossato alla prova e assumendo un’aria più seria e impettita dell’adorabile aria svagata che ha attirato l’attenzione di tutti.

