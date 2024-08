Yusuf Dikeç è un campione di tiro decisamente sui generis, che ha conquistato il popolo dei social per la sua apparizione degna di un serial televisivo.

Visibilmente svogliato, quasi annoiato dalla competizione stessa. Mano sinistra in tasca, pistola impugnata nella mano destra, corpo rilassato, sguardo annoiato, con l’aria di chi neppure ci prova più ha portato a casa l’argento olimpico.

Yusuf Dikeç il campione di tutti gli svogliati su X: argento olimpico

“Non ho avuto bisogno di attrezzature speciali”, ha dichiarato Dikeç ai media turchi. “Sono un tiratore naturale”. “Il successo non arriva con le mani in tasca”.

Eppure a vederlo così amabilmente rilassato penseresti alla storia di una superspia, un personaggio in incognito di un serial televisivo pronto a mimetizzarsi tra la folla comune con le sue abilità superiori.

E lontano non andresti, dato che l’argento su pistola è un sottufficiale della Gendarmeria turca in pensione alla sua quinta Olimpiade.

Paragonato sui social alla sudcoreana Kim Yeji, che invece si presentò alla coppa del mondo di tiro sportivo ISSF con una tuta nera fila e protezioni oculari con una lente oscurata per coprire l’occhio non dominante.

Presto Yusuf Dikeç è diventato un “uomo dei meme” e ha ritrascinato sotto i riflettori Kim Yeji.

Va ammesso che Dikeç non era del tutto privo di protezioni: semplicemente indossava semplici tappi per le orecchie di spugna e teneva l’occhio non dominante libero.

Ma quell’aria così rilassata era tutta sua, come l’argento nella disciplina a squadre e il tredicesimo posto individuale.

