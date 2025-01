No, non è vero che TikTok chiuderà in Italia il 31 gennaio

Ci segnalano i nostri contatti una presunta screen di TikTok, ironicamente pubblicata su un profilo TikTok, secondo cui TikTok chiuderà in Italia il 31 gennaio. Vi state incartando anche voi vero?

Questo è lo scopo di chi ha creato questa falsa screenshot diffusa, anche in buona fede, da chi ci è cascato.

Secondo la screenshot, scritta in un italiano così zoppicante da non poter essere neppure il prodotto del più sottopagato stagista di ByteDance in Italia, o direttamente uno stagista cinese armato di Google Tranlate “stiamo riscontrando che una legge in Italia vieta TikTok”.

Quale legge? Ovviamente l’autore di questo falso non può dirlo perché la norma non esiste.

Il resto del post è malamente basato sul post con cui TikTok ha annunciato lo stop provvisorio in America, quello poi scongiurato da Donald Trump in vena di conquistare le simpatie dell’elettorato giovanile ergendosi a “paladino della Libertà di Parola”, con l’aggiunta di un tasto “Dismiss” curiosamente non tradotto, indizio che il falsario ha “svuotato” l’annuncio in lingua inglese per riciclarlo.

Non esiste in Italia alcuna norma paragonabile al “Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act”, e una simile decisione, peraltro, sarebbe stata presa quantomeno a livello europeo.

Si tratta quindi di una fake news costruita come clickbait, per attirare click.

