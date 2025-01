TikTok bloccato negli USA: ban indicato come temporaneo, Trump invocato al soccorso

Negli scorsi giorni avevamo proposto alcuni scenari relativi al TikTok Ban, ovvero a TikTok bloccato negli USA. Concordavamo con gli analisti che ritenevano improbabile un ban nell’ultimo giorno di mandato di Biden, ma assai probabile un “tana libera tutti di Trump”.

A sorpresa abbiamo avuto metà della predizione. Ad oggi TikTok risulta non più accessibile negli USA, ma con un messaggio che annuncia il ritorno con la fine del mandato di Biden e l’inizio del mandato presidenziale di Trump.

TikTok bloccato negli USA: ban indicato come temporaneo

Spiacente, TikTok non è al momento accessibile. Una legge che mette al bando TikTok è stata varata negli USA, e questo significa che per ora non potrai usare TikTok. Per fortuna il Presidente Trump ha annunciato di star lavorando ad una soluzione per ripristinare TikTok non appena prenderà il potere. Restate in attesa!

TikTok risulta accessibile da VPN, naturalmente a rischio e pericolo dell’utente, ma come da precedente previsione, questa volta sono proprio i vertici di ByteDance a indicare Trump come il salvatore che riporterà la libertà di parola nel mondo.

Le manovre di Trump si confermano andare nella direzione indicata nelle prime analisi: abbracciare la tesi, già espressa da quel Elon Musk sempre più vicino a lui, che vede nei Repubblicani del “Nuovo corso di Trump” i paladini della libertà di parola ed espressione, distinti dai Democratici descritti come arcigni censori, agitatori di bavagli e pronti a cancellare la libertà di espressione in nome dell’agenda di turno.

Come Trump userà questa narrativa, e come e se porterà a casa l’obiettivo, lo vedremo presto.

Aggiornamento: il soccorso è arrivato

Trump annuncia il suo soccorso direttamente dal suo social, Truth Social

Scudo legale per tutti gli ISP e le VPN che dovessero consentire l’accesso fino all’arrivo di Trump, 50% della proprietà agli USA, Trump salvatore della libertà di parola.

