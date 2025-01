TikTok chiude domani negli USA? Forse no: i possibili scenari

TikTok chiude domani negli USA? Questa la domanda data dal TikTok ban, ovvero la decisione della Corte Suprema Statunitense che dovrebbbe comportare la chiusura del social negli USA, ovvero la sua cessione ad un acquirente locale.

La decisione è nata dalla contemperazione della libertà di parola, invocata dal produttore Bytedance e da questioni di sicurezza nazionale: ovvero il rischio che ByteDance invii i dati degli utenti in Cina.

Il ban dovrebbe scattare domani, ma non è detto per serie di ragioni.

Il mandato di Biden scadrà proprio domani, e lo switch off della piattaforma non è scontato: già logica avrebbe dettato a partire da domani un semplice avviso di chiusura con l’invito a scaricare i propri dati per la portabilità, ma è improbabile che Biden faccia alcunché nell’ultimo giorno di mandato.

Qualcos’altro diverso dai saluti di rito e il passaggio di consegne.

La palla passerebbe quindi a Trump, che ha incassato i ringraziamenti anticipati del CEO di TikTok dichiarando che «Alla fine spetta a me, quindi vedrete cosa farò» e aggiungendo «Il Congresso mi ha affidato la decisione, quindi sarò io a prenderla», con la promessa di impegnarsi a salvare TikTok.

Naturalmente non siamo in grado di leggere gli insondabili abissi dell’animo di Trump, ma il Tycoon, sia direttamente che per interposta procura ha gettato i semi di una forte discontiuità col passato.

Come dimostrato dal discorso con cui Meta ha abbandonato il programma di fact checking negli USA citando espressamente Trump, il Tycoon sembra voler ergersi a paladino della libertà di parola assoluta e senza limiti accusando Biden e i Dem di essere invece dei censori pronti a cancellare ogni voce dissidente: “graziare” TikTok nei giorni in cui i suoi utenti migrano verso la piattaforma cinese Rednote potrebbe essere un evidente segnale contro l’uscente Biden ed un dito puntato agli oppositori tutti.

In ogni caso, è improbabile che il blocco scatterà domani, e le decisioni del Tycoon potrebbbero cambiare le carte in tavola.

