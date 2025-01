No, non è vero che Meloni ha vietato le moto anche se Euro 6

Ci segnalano i nostri contatti un post relativo al Codice della Strada secondo cui “Meloni ha vietato le moto anche se Euro 6”. Una bufala, anzi una doppia bufala come vedremo, costruito a tavolino per cavalcare la rabbia degli “indignati speciali a tempo pieno” contro il Codice della Strada. La categoria di postatori disattenti, rabbiosi o ambo le cose.

Quel genere di commentatori pronti a condividere la bufala della Tachipirina e vigile in attesa, del coprifuoco e delle autocertificazioni inserite nel Codice della Strada, sia per dabbenaggine che per autentica volontà politica, ovvero convinti davvero di poter “mettere in difficoltà il governo” postando qualsiasi cosa abbia il volto di Salvini e Meloni unita alla fake news più oltraggiosa e indignante.

Il meccanismo avrete imparato a conoscerlo è sempre quello: la prima parte dell’articolo contiene una bufala palese, come in questo caso Meloni che vieta tutte le moto “anche Euro 6” imponendo “una carneficina di multe” a chi le usa. Il resto dell’articolo è una insalata di parole necessaria per raggiungere il numero di battiture consigliate (almeno 300 parole secondo una nota fake news) per avere un articolo sufficientemente lungo a figurare nei motori di ricerca, e il finale cerca di giustificare quanto scritto con una terza notizia che si vorrebbe avere tenue attinenza.

No, non è vero che Meloni ha vietato le moto anche se Euro 6

In questo caso il capoverso platealmente fake e clickbait “Una decisione voluta dal governo Meloni: stop alle Euro 6. Non appena le si accendono, scatta la multa. Sono proibite anche queste: e i cittadini si stanno già disperando.“ viene giustificato descrivendo le domeniche ecologiche a Roma.

Le domeniche ecologiche a Roma, ricordiamo sono appannaggio dell’amministrazione della Capitale, e quindi non del Governo, e non riguardano

Veicoli elettrici e ibridi

Autoveicoli a benzina Euro 6

Veicoli a GPL o metano Euro 3 e successivi

Ciclomotori Euro 2 e motocicli Euro 3 e successivi

Veicoli muniti di contrassegno per disabili

Mezzi del car sharing e car pooling

Taxi e NCC

Quindi lo scenario del divieto assoluto di moto e autoveicoli (perché “l’articolo” nel prosieguo insinua che il divieto colpirà anche gli autoveicoli) non solo non è governativo, ma non esiste neppure nell’alveo della domenica ecologica romana.

L’articolo però nel finale cerca quasi di discolparsi, dichiarando con astuzia e malizia che “Ovviamente il divieto vale un automatico per tutti i mezzi che sono palesemente e istituzionalmente considerati inquinanti, per andare poi, man mano che si si ‘sale’ di classe (e si riduce quindi l’impatto dell’inquinamento) a limitare anche le auto più nuove e meno impattanti. E appunto, anche le Euro 6, in alcune loro sotto categoria, rischiano.”

Ovviamente si tratta di un falso nel falso, dato che i veicoli Euro 6 sono, nero su bianco, esentati dalle Domeniche Ecologiche come ciclomotori da Euro 2 in su e motocicli da Euro 3 in su.

