No, non è vero che in Italia hanno iniziato a richiamare i riservisti (che non esistono)

Ci segnalano i nostri contatti un post X che contiene le parole “Non vorrei allarmare nessuno, ma vi informo che hanno iniziato a richiamare i riservisti.”

Il riferimento è un presunta presunta mobilitazione di soldati, probabilmente legata ai teatri di conflitto nel mondo che però non esiste, ed è solo quindi allarmismo.

Un predecessore di questa fake news è infatti la bufala per cui l’Italia averebbe mandato 20000 giovani a combattere in Ucraina.

Cambiando le persone che dovrebbero partire, la bufala non cambia.

Semplicemente in Italia non esiste l’istituto dei riservisti, ovvero classi di militari in congedo che possono essere richiamate ad nutum in caso di conflitto, e non esiste un conflitto in corso in cui l’Italia sia coinvolta.

Esiste una norma nel 2022 per istituire un corpo di riservisti, ma questa non è mai stata attuata.

L’utente che ha invece annunciato il presunto “provvedimento di richiamo dei riservisti”, incalzato, dichiara che gli sarebbe stato indicato un riferimento.

Il riferimento è ad un bando di concorso per ufficiali di complemento in congedo e professionisti della vita civile che, dietro presentazione di idonea domanda (cosa che ovviamente, esclude l'”essere stati richiamati”) possono essere “in qualità di Specialista Funzionale nell’ambito del settore tecnico attinente alla professionalità posseduta”.

Non esiste quindi un provvedimento di “richiamo dei riservisti”, ma un bando di concorso per creare “un bacino di personale – uomini e donne – in possesso di particolari professionalità d’interesse non compiutamente disponibili nell’ambito della stessa per soddisfare eventuali esigenze operative, addestrative e logistiche“

