No, non è vero che ci sono pochi voli sull’Antartide perché ci nascondono la verità

Ci segnalano i nostri contatti un post Facebook per cui ci sono pochi voli sull’Antartide perché ci nascondono la verità, intesa come le varie teorie per cui l’Antartide nasconderebbe vari segreti delle “Elite Mondialiste” oppure esso sarebbe in realtà un muro di ghiaccio che separa la “Terra Piatta” da infiniti mondi.

Secondo queste teorie i c.d. “Poteri Forti” impedirebbero ai coraggiosi “leoni e guerrieri” cercatori di verità di scoprire i loro favolosi segreti custoditi in Antartide oppure di attraversare il muro per svelare i segreti della “Terra Piatta” e unire i popoli degli infiniti mondi contro gli oppressori.

Si tratta ovviamente di teorie del complotto, ed è risibile che esse siano finite su un gruppo Facebook intitolato al riceratore e divulgatore scientifico Neil deGrasse Tyson.

A parte che alcune tratte indicate, come la tratta Santiago-Auckland hanno dei voli diretti, il motivo per cui ci sono pochi voli che attraversano l’Antartide è l’Antartide stesso.

Non perché ci sia il “Muro di ghiaccio che porta a nuovi mondi”, o ci sia la ricchezza o le armi segrete dei Poteri Forti, ma perché non c’è assolutamente niente.

Ed è questo il problema.

Secondo le linee guida ETOPS, (Extended Range Twin-engine OPeration Standards), regole aeronautiche applicate a voli di lungo raggio effettuati con aeromobili bimotori commerciali sopra zone con scarsa presenza di aeroporti adeguati agli atterraggi di emergenza, come gli oceani o le zone desertiche, ogni linea dovrebbe prevedere il possibile ricorso ad un aeroporto alternato, ovvero una destinazione secondaria quando non è più possibile proseguire lungo la rotta iniziale.

L’Antartide è sostanzialmente un deserto di ghiaccio dove non vi è alcuna possibilità, né vicinanza di un aereoporto alternato. Ci sono pochi voli che passano di lì, e in alcuni ci sono state tragedie come quella del volo Qantas TE901 del Novembre 1979, creato e pubblicizzato come mezzo per vedere le bellezze dell’Antartide e finito con la morte di 257 persone, schiantatesi sul Monte Erebo in Antartide, legato alle difficili condizioni metereologiche e climatiche.

Sostanzialmente, un volo attraverso l’Antartide affronterebbe condizioni proibitive, lontano da tratte alternate (in quanto lontano da zone abitate) rischiando di schiantarsi nel nulla.

Nel 2011 una nuova certificazione, ETOPS 330, ha aumentato per alcuni velivoli la distanza possibile da un aereoporto di diversione.

ETOPS 330 ha reso possibile, ad esempio, al volo Qantas Flight QF28 tra Santiago de Chile e Sydney di passare dall’Antartide: un velivolo certificato ETOPS 330 ha un raggio che esclude solo il centro dell’Antartide stesso.

A parte alcuni voli specifici, come un volo offerto da Icelandair proprio per l’Antartide, semplicemente una serie di ragioni di tecnica, opportunità e sicurezza rendono più facile, sicuro e meno oneroso non imbarcarsi per una folle avventura antartica e rispettare le elementari regole di sicurezza, risparmiando prosaicamente in carburante, fattivamente in vite umane.

