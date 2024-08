No, non è morto Nathan FG: Dario D’Onofrio sta più che bene oggi

Da giorni si susseguono voci sui social secondo cui sarebbe morto Nathan FG. Classe 1982, di origini pugliesi, Dario D’Onofrio (questo il suo vero nome) è diventato nel giro di pochi anni un punto di riferimento su TikTok, guadagnandosi uno spazio assolutamente meritato all’interno della nota piattaforma. Già, perché i suoi contenuti non sono per nulla banali ed hanno il merito di coinvolgere un pubblico di tutte le età, senza particolari distinzioni di target stando a quanto appreso di recente.

Nathan FG non è morto: Dario D’Onofrio ha smentito le voci di oggi

Come ogni personaggio che guadagna visibilità in questi ambienti, occorre tener presente che di tanto in tanto possano venir fuori notizie false, prontamente smentite. E così, come accennato poco fa, ha preso piede la convinzione che Nathan FG fosse morto. Un po’ come avvenuto con Cristiano Malgioglio la scorsa settimana, la negazione è stata immediata, alla luce di quanto vi abbiamo riportato con un altro articolo. Tuttavia, i due casi presentano distinzioni molto nette.

Nel caso dell’artista, infatti, l’equivoco è nato da una serie di post acchiappaclick, con testi pensati appositamente per creare confusione. Invece, a proposito di Nathan FG morto, è possibile che qualche competitor abbia messo in giro voci simili per antipatia o altro. Resta il fatto che lui stesso, con il sarcasmo che lo contraddistingue, abbia deciso di uscire allo scoperto e di rispondere ai rumors del momento. Un modo per gettare acqua sul fuoco, forse per rendere più tranquilli coloro che lo conoscono di persona o virtualmente.

Il video apparso su TikTok in queste ore è indispensabile per chiarire la vicenda, anche se i più temerari affermano che sia un contenuto vecchio e che lo stesso Nathan FG sia effettivamente morto oggi. Con questi soggetti diventa inutile parlare, visto che la loro versione dei fatti difficilmente cambierà anche davanti a fatti incontestabili.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.