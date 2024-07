No, l’Italia della Pallavolo femminile non è campione del mondo (ma della VNL femminile)

Ci segnalano i nostri contatti un post per cui l’Italia della Pallavolo femminile non è campione del mondo, nell'”indifferenza generale di stampa e media“. Stampa e media, va detto, possono raccontare quello che esiste, ma non quello che non esiste.

Il post fa una enorme confusione tra la Volleyball Nation League femminile, vinta dalla nazionale Italiana tra sedici nazioni, e i Mondiali, a cadenza quadriennale e vinti dalla Serbia nel 2022.

Ovviamente nessuno sta dicendo che i VNL non siano una competizione importante, e che i successi sportivi della nazionale Italiana non siano importantissimi.

Quello che stiamo dicendo è che accusare la stampa di non averne parlato, quando a tutta evidenza lo ha fatto (ad esempio qui e qui) è un errore. Come è un errore confondere i Mondiali e i VNL, espropriando quindi le campionesse della Serbia del loro titolo.

Le azzurre del commissario tecnico Julio Velasco, come riporta la stampa citata, hanno sconfitto il Giappone per 3 a 1, bissando una vittoria nella stessa competizione nel 2022.

Sempre nel 2022, la Serbia aveva trionfato ai Mondiali.

L’italia ha invece vinto alla VNL Femminile, competizione della Fédération Internationale de Volleyball.

