No, il sesso non è uno sport per la Svezia: facciamo chiarezza sull’European Sex Championship

Il sesso è uno sport per la Svezia? Questo è quanto riportano alcune testate nazionali e internazionali, e secondo le notizie l’8 giugno si terrà il primo campionato del sesso inteso proprio secondo un’accezione sportiva e competitiva. Stiamo parlando dell’European Sex Championship.

In Italia lo leggiamo sul Primato Nazionale, che riporta anche una dichiarazione del presidente Dragan Bratych della Swedish Sex Association. I partecipanti sono accolti da tutta Europa e dovranno impegnarsi in 6 ore di attività quotidiane per una settimana. Le attività saranno suddivise in categorie a seconda del tipo di prestazione (seduzione, sesso orale, penetrazione).

In Svezia il sesso è come lo sport? No, ecco com’è andata

La notizia sta avendo una certa risonanza sul piano internazionale. Il Primato Nazionale cita come fonte il Daily Mirror, che in questo articolo spiega che il primo campionato europeo del sesso sarebbe organizzato dalla Swedish Sex Federation e che la Svezia sarebbe “il primo [Paese] a registrare il sesso come sport”.

Se cerchiamo tra le fonti internazionali, WioNews rimanda ad un articolo pubblicato da Göteborgs Posten il 26 aprile 2023. Ad affermarlo con una certa sicurezza sarebbe stato proprio Bratych nel gennaio 2023 a Sveriges Radio. Bratych, infatti, avrebbe presentato domanda presso la federazione nazionale sportiva svedese. Va detto che lo stesso è proprietario di alcuni strip club.

La richiesta, tuttavia, è stata respinta dal presidente della federazione Björn Eriksson in quanto la domanda presentata era “incompleta”. Il Posten, del resto, ha aggiunto che Bratych avrebbe presentato la stessa istanza presso altre federazioni.

Nei fatti, quindi, il sesso non è stato riconosciuto come sport in Svezia.

L’European Sex Championship

La notizia dell’European Sex Championship è comparsa negli ultimi giorni su Times Of India, The Hindustan Times e altri siti indiani di informazione in lingua inglese.

L’European Sex Championship, secondo quanto riportato, si dovrebbe tenere l’8 giugno a Göteborg. Un evento di qualsiasi portata, specialmente per una categoria così insolita, dovrebbe essere supportato da un sito ufficiale presso il quale registrarsi.

Un sito ufficiale dell’European Sex Championship non esiste, come fanno notare anche i debunker di News Checker, né esistono profili social certificati che mettano in contatto gli organizzatori con il pubblico. Gli autori di News Checker scrivono che per questo motivo si sono messi in contatto con la Swedish Sex Federation per avere spiegazioni e sono in attesa di una risposta.

Anna Setzman, responsabile della confederazione sportiva svedese, ha dichiarato:

In alcune parti dei media internazionali si sta attualmente diffondendo la notizia che una federazione sessuale sarebbe diventata membro della Confederazione Sportiva Svedese. Si tratta di informazionifalse con l’obiettivo di diffamarelosport svedese e la Svezia. Non esiste una Federazione Sessuale che sia membro della Confederazione Sportiva Svedese. Tutte queste informazioni sono false.

Intanto, a tre giorni dall’European Sex Championship, non esistono informazioni ufficiali su tale campionato. Un banner che compare sul (presunto) sito di proprietà della Swedish Sex Federation rimanda al profilo Twitter di un servizio di streaming per adulti che dovrebbe trasmettere – stando alla bio dell’account – il presunto campionato in diretta.

Conclusioni

Il riconoscimento del sesso come sport in Svezia è una bufala e non esistono informazioni ufficiali. Tanto meno, esistono portali ufficiali sui quali trovare informazioni sull’European Sex Championship.

Fatti ancora in corso di analisi

Nel frattempo sui social si fa strada la possibilità che possa trattarsi di una trovata pubblicitaria di Dragan Bratych per far parlare di sé.

