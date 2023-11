“Nessuno muore di morbillo”: prima che i novax ricevessero da COVID19 il dono dei quindici minuti di notorietà che in questa società postmoderna non si negano a nessuno, questo era uno dei loro mantra. Questo, e quello dei vaccini che causano autismo, smentito così tante volte da diventare il simbolo della loro stolida antiscientificità.

Come per molte bufale dei novax, non solo questa affermazione è falsa, ma è assai pericolosa.

Nessuno muore di morbillo (e altre scemenze novax vintage)

Per quanto il morbillo possa avere un decorso pacifico, questo avviene finché non avviene.

Tra le complicazioni note del morbillo appaiono otite media, laringite, diarrea, polmonite o encefaliti (infiammazioni del cervello).

Nell’ultimo caso si arriva ad un numero compreso tra le 30 e le 100 morti ogni 100.000 persone colpite, con possibilità di esito per l’encefalite in invalidità permanenti.

Come per molte malattie virali, ogni cura per il morbillo è solo sintomatica, ovvero tiene a bada i sintomi finché il corpo non combatte l’infezione: l’unico modo per non giocare alla roulette russa con la tomba o una sedia a rotelle per il resto dei propri giorni è e resta il vaccino.

