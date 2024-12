“Ricchezza, fama, potere: c’è stato un uomo che ha conquistato tutto questo. Gol D. Roger, il Re dei Pirati […] <Il mio tesoro? Prendetelo pure se volete, cercatelo! Chissà se qualcuno di voi lo troverà!>”. Queste, nel manga, serie animata e telefilm One Piece sono le ultime parole di Gol D. Roger, Re dei Pirati e ultimo detentore dello One Piece, mitico ed eslusivo tesoro che contiene in sé “tutto quello che il Mondo ha da offrire”.

Questo mondo non ha Gol D. Roger, ma un personaggio che molto gli si avvicina: il miliardario Jon Collins-Black, che ha lanciato la sua caccia al tesoro non dal patibolo del Governo Mondiale, ma più prosaicamente dal suo account Instagram e dal libro There’s Treasure Inside, in prevendita da Agosto con lancio previsto questo mese.

Miliardario americano nasconde tesoro: Jon Collins-Black come Gol D.Roger

Il tesoro animato è celato da quattro Poigne Griff, pietre incise con indizi e racconti del mitico Joy Boy e che, insieme, indicano un’ipotetica croce direzionale: Jon Collins-Black non cita espressamente lo One Piece come fonte di ispirazione, ma anche in questo caso, ci sono in tutto cinque scrigni di qui quattro sono “minori” rispetto al pezzo grosso.

Ma tutti contengono tesori di varie epoche del mondo e di vari tipi: la prima pepita d’oro della Corsa all’Oro Californiana del 1848, un esemplare del Charizard olografico del TGC originale di Pokémon (1999), gradato 9/10, un antico bracciale di giada pura del 3000 a.C., un pendente di oro a 24 carati fatto da Picasso in persona, una pietra lunare, oro preso da una nave affondata nel 1750 e altri tesori raccolti dai più remoti angoli della Terra (a volte dello spazio) e dalle epoche più diverse del mondo.

I cinque tesori in tutto raggiungono i due milioni di dollari, il miliardario americano prevede un tempo di ricerca dai sette ai dieci anni ma “all’altezza di tutti”, promettendo che il libro e il suo instagram conterranno tutti gli indizi per salpare alla ricerca del Grande Tesoro.

Che non si trova nella rotta del Grande Blu, ma da qualche parte negli USA.

