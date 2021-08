Milano, morto ragazzo di 13 anni caduto dal monopattino

Un ragazzo di 13 anni è caduto da un monopattino: non sarebbe una notizia, se non fosse per il suo esito tragico. Esito tragico che ci porta in prima battuta a stringerci intorno alla famiglia.

È stata una morte tragica e senza senso, un semplice momento di svago finito male. Un attimo, ed una vita infranta.

Il ragazzo di 13 anni aveva semplicemente chiesto ad un amico di provare il suo monopattino, per gioco. Un attimo di distrazione, una frenata mancata, ed ecco che il giovane ha battuto la testa.

Con impatto fatale.

Il ricovero non ha potuto salvargli la vita, cosa che ha riaperto il dibattito sulle misure di sicurezza.

Il monopattino, mezzo popolarizzato anche da una serie di incentivi allo scopo di decongestionare il traffico urbano ha portato con sé una serie di problemi.

Nonché un dibattito anche in sede legislativa per imporre l’utilizzo di caschi protettivi (già obbligatori per i minorenni), patentini ed ulteriori regole e restrizioni per evitare nuove tragedie come questa.

