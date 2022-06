Bisogna darci un taglio con la doppia segnalazione imprecisa che ha preso piede in questi giorni, in merito a Michael Jackson che sarebbe ancora vivo, senza dimenticare chi dice che Maradona in realtà non sia morto dopo essere stato a Wembley di recente. Il riferimento in questo caso, che ignora quanto riportato a novembre 2020 sul nostro sito, è al match che si è disputato tra Italia ed Argentina la scorsa settimana. Un auspicio, o se preferite un moto per scatenare engagement tra coloro che hanno tanto amato due personaggi così rappresentativi.

Chiariamoci su Michael Jackson ancora vivo e Maradona non morto essendo stato avvistato a Wembley

Andiamo con ordine, partendo proprio da coloro pronti a giurare che “Michael Jackson è ancora vivo”. Tutto nasce da una foto pubblicato da sua figlia su Instagram, con post poi prontamente rimosso come riportato da RDS. La vicenda nasce da un palese fotomontaggio, che si fa fatica anche ad approfondire, visto che la diretta interessata ha fatto sapere dell’esistenza dello scatto originale senza la sagoma del suo papà.

Passando da Michael Jackson ancora vivo a Maradona che non sarebbe morto, in questo caso ci si riferisce ad uno scatto di mercoledì scorso, durante la sfida tra Italia e Argentina a Wembley. Una foto di campo, che mostra una porzione di spettatori presenti in tribuna. In verità, nessuno ha le sembianze del Pibe de Oro, ma a detta di qualcuno ci sarebbe stato proprio l’indimenticato campione che ha vestito anche la maglia di Napoli e Barcellona tra i tifosi.

Anche qui una notizia assolutamente inventata, mancando la materia prima del presunto sosia. Dunque, diamoci un taglio su Michael Jackson ancora vivo, senza dimenticare chi è pronto a rilanciare la fake news su “Maradona non è morto”. Entrambi i personaggi sono stati e sono ancora oggi tanto amati, ma questo non li riporterà in vita purtroppo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.