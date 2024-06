Il rebus di Ennio De Giorgi ha accolto gli studenti dello scientifico, non senza qualche polemica e molte sorprese. “All’inizio e alla fine abbiamo il mistero. […] A questo mistero la matematica ci avvicina, senza penetrarlo”

Questa frase, così semplice e insieme enigmatica ha fatto da preludio alla soluzione corretta: un grafico a forma di cuore. Un messaggio di amore universale forse un po’ strano per una Maturità, ma dolce.

Maturità 2024: il rebus di Ennio De Giorgi alla seconda prova

Ma come sempre, in Italia ci sarà sempre spazio per le polemiche. In questo caso non per quel che non si vedeva, ma per quel che non era più visibile. Ovvero una frase mancante in quell’omissis:

“All’inizio e alla fine abbiamo il mistero. Potremmo dire che abbiamo il disegno di Dio. A questo mistero la matematica ci avvicina, senza penetrarlo”

Omissis che qualcuno sui social non ha mandato giù, parlando della rimozione di Dio, nonostante l’amore sia rimasto. In un rebus non di immediata soluzione, ma che speriamo porti buone cose ai giovani maturandi.

