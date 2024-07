Martina Colombari non ha retto dopo i guai per il figlio Achille Costacurta: troppi equvoci oggi

Malintesti stavolta su Martina Colombari, che non avrebbe retto dopo i guai per il figlio Achille Costacurta. Sta circolando nelle ultime ore su Facebook un post alquanto ambiguo su Martina Colombari, lasciando credere che l’ex Miss Italia si sia uccisa dopo quanto accaduto al figlio Achille Costacurta. Capita che molti blog, per attirare maggiormente i click degli utenti, tendano ad enfatizzare un determinato argomento per avere più visibilità.

Uscite rivedibili su Martina Colombari che non ha retto dopo i guai per il figlio Achille Costacurta: il malinteso di oggi

Questo trucchetto però può portare alla creazione di notizie false, come quella che si sta palesando in queste ore sul web e che fa credere alla morte di Martina Colombari. Con un post quindi dell’immagine della Colombari e la didascalia “non ha retto“, ecco che alcuni utenti hanno subito pensato al peggio per l’ex Miss Italia.

In questi casi è sempre bene non lasciarsi abbindolare da questi titoli acchiappaclick ed approfondire più che altro la notizia in questione, solo così si avrà modo di conoscere la realtà dei fatti e soprattutto non contribuire alla diffusione di una fake news. Come si è quindi arrivati alla diffusione di questo malinteso riguardante la morte di Martina Colombari? Questo post ha generato un chiaro malinteso, ma fa leva su una notizia che ha colpito negli ultimi giorni la storica compagna dell’ex calciatore Billy Costacurta e che riguarda il loro figlio Achille.

Quest’ultimo su Instagram ha preso di mira la madre, commentando in maniera offensiva i suoi post, oltre che a postare sul proprio profilo foto di strane polveri rosa e mazzette di denaro. Alla fine il suo profilo è stato cancellato per evitare altri problemi, ma è evidente come il ragazzo non stia attraversando un periodo semplice.

Martina Colombari doveva partecipare ad un evento come madrina, ma ha preferito non farlo proprio per quanto sta accadendo al figlio. Da qui la notizia è stata travisata per cercare più appeal, con una frase ambigua che ha lasciato credere come Martina Colombari si fosse addirittura uccisa perché non ha retto questa situazione generata dal figlio. Attenzione quindi a ciò che leggete sul web, bisogna sempre conoscere bene le fonti.

Come se non bastasse il caso di Fiorella Pierobon trattato ieri, dunque, ora bisogna concentrarsi su un altro volto noto della tv italiana.

