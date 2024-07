Ci risiamo con addio e malattia di Fiorella Pierobon oggi: l’ex conduttrice sta bene

Siamo nuovamente al cospetto di post acchiappaclick a proposito del presunto addio e malattia di Fiorella Pierobon. A quanto pare, infatti, l’ex conduttrice si ritrova al cospetto di articolo che ci lasciano pensare al peggio a proposito delle sue condizioni di salute, salvo poi scoprire che in realtà non c’è nulla di cui preoccuparsi. Vediamo come stanno le cose, sperando che si possa mettere la parola finale a poco più di 24 ore di malintesi in merito ad un volto storico della televisione italiana. Soprattutto nel corso degli anni 90.

Non esiste alcuna malattia di Fiorella Pierobon di cui parlare oggi

Fatta questa premessa, possiamo dire che la situazione odierna sia molto simile a quella che abbiamo trattato poco più di un anno fa sulle nostre pagine. Risalire all’origine del nuovo equivoco di oggi sulla fantomatica malattia di Fiorella Pierobon non è poi così difficile. Per farvela breve, è stato ripubblicato un articolo che, in buona sostanza, non fa altro che raccontarci l’addio al palcoscenico televisivo di una donna entrata virtualmente nelle case di milioni di italiani.

La tendenza è durata fino ai primi anni 2000. Per la precisione fino al 2023. Successivamente, infatti, è arrivata la decisione per certi versi inaspettata di lasciare Mediaset, mettendo la parola fine ad una carriera che fino a quel momento non aveva presentato particolari criticità. Non è un caso che in tanti abbiano dimenticato la sua figura, almeno fino a quando non hanno preso piede sui social alcuni rumors relativi alle sue condizioni di salute. Creando non poca apprensione tra le persone leggendo i commenti qua e là.

Dunque, sarebbe il caso di farla finita con addio e malattia di Fiorella Pierobon oggi, considerando il fatto che, per fortua, l’ex conduttrice sta bene. Come sempre, invitiamo i nostri lettori ad approfondire in modo corretto le notizie prima di ricondividerle e, in linea con quanto avvenuto di recente, essere precisi per non alimentare disinformazione.

