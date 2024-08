Malinteso sull’attore Usher morto: si tratta dell’ex Primario Huscher

Una tragica notizia vera, che però sta creando un malinteso sui social, a proposito dell’attore Usher morto, visto che a conti fatti si tratta di una parziale omonimia con l’ex Primario chiamato Huscher. Proviamo a vederci chiaro, perché speso una singola lettera può fare tutta la differenza del mondo, stando a quanto raccolto in questi minuti con alcune indicazioni che ci sono pervenute. Vediamo come sono andate le cose, affinché tutto sia chiaro al pubblico che ci segue.

Fraintendimento sull’attore Usher morto: si tratta dell’ex Primario Huscher che ha perso la vita oggi

Come accennato ad inizio articolo, siamo al cospetto di un malinteso, come quello che abbiamo esaminato nella giornata di ieri a proposito di Elettra Lamborghini e di un incidente aereo per fortuna senza conseguenze che l’ha vista protagonista alcuni fa. Ne abbiamo parlato con un pezzo specifico. La notizia odierna, invece, è reale, ma non riguarda l’attore Usher, a differenza di quanto si sia vociferato soprattutto su Twitter e Facebook nel tardo pomeriggio di questo lunedì.

Purtroppo è ormai una consuetudine ritrovarsi con bufale che nascono da malintesi o semplicemente da qualche utente che cerca di far diventare virale un proprio post sui social. Qui si è giocato sopratutto sulla pronuncia tra i due cognomi, generando in modo alquanto semplice tale malinteso. L’attore Usher non è assolutamente scomparso ed è doveroso ricordarlo per porre fine a questa fake news.

Come riportato da alcune fonti locali, dunque, purtroppo ci ha lasciati il noto chirurgo e oncologo Cristiano Huscher. Qualora non lo sapeste, stiamo parlando dell’ex primario di chirurgia dell’ospedale Rummo di Benevento, struttura all’interno della quale dove ha operato per sei anni dal 2012 al 2018. L’uomo, nello specifico, aveva compiuto da pochi giorni 74 anni. Al momento non sono chiare le dinamiche di quanto avvenuto.

In ogni caso, dobbiamo smentire tutte le voci sull’attore Usher morto, gettando acqua sul fuoco oggi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.