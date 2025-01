Ma possono leggere la velocità della mia macchina con le telecamere che controllano le targhe?

Una domanda che ci è stata posta, ed una credenza assai comune e rinfocolata dalle bufale sul Codice della Strada cui siamo abituati è se i vigili possono leggere la velocità della mia macchina con le telecamere che controllano le targhe, ad esempio ai varchi delle ZTL o per verificare dati collegati alle targhe veicolari (mezzi rubati, mezzi sprovvisti di bollo o assicurazione…).

E la risposta è un deciso no: Autovelox, Tutor Stradali e Telecamere di Lettura Targhe LPR (License Plate Recognition) sono tra strumenti diversi che in comune hanno solo un oggetto, la telecamera.

La differenza tra i mezzi

Una telecamera LPR, come il TARGA System è sostanzialmente una telecamera montata su un computer munito di OCR in grado di identificare le targhe e consentire il controllo con un database in modo agevole.

In poco tempo e con la precisione del 100%, una telecamera LPR come il sistema TARGA è in grado di rilevare, attraverso la scansione della targa, irregolarità come auto rubate, poste sotto sequestro o inserite nella black list della Polizia, veicoli circolanti senza copertura assicurativa e revisione.

Permette inoltre di riconoscere i veicoli intestati a “prestanome” e utilizzati nei reati, a tutto vantaggio della sicurezza urbana completa e della tranquillità totale dei cittadini.

Il Sistema TARGA, come ogni LPR, può essere installato sia su veicoli delle F.F.O.O. e mezzi portatili che su installazioni fisse, ingenerando la confusione che gli LPR possano magicamente trasformarsi in Autovelox.

Un Autovelox è invece un sistema che, mediante fotocellule, laser e telecamere, misura la velocità dei veicoli scattando una foto degli stessi con targa leggibile per la contestazione della multa.

Mentre in un LPR la nuda telecamera è sufficiente per “leggere” la targa e passarla al programma e/o all’operatore, una sola telecamera sarebbe insufficiente alle complesse misurazioni necessarie per avere un autovelox funzionante.

In Italia abbiamo al momento i seguenti modelli di Autovelox approvati e sottoposti a rigorosa taratura pena nullità delle sanzioni per mezzo di essi irrogati, ovvero

Autovelox 104/C

Autovelox 105

Autovelox 106

Telelaser

Telelaser Trucam

Come si evince dal manuale di Autovelox 105, è la barra laser (o la fotocellula) il cuore del sistema.

Cuore che manca nel sistema TARGA.

E il TUTOR? Il TUTOR è il sistema che misura la velocità non istantanea (ma VERGILIUS, un sistema simile, misura entrambe) come l’Autovelox, ma la velocità media da un punto ad un altro interessati dal sistema TUTOR.

Sia TUTOR che Autovelox che VERGILIUS devono essere debitamente segnalati.

Cosa comporta questo?

Ai fini della falsa credenza, il TARGA non ha le componenti necessarie per misurare la velocità, né istantanea né media, essendo di fatto una telecamera stazionaria connessa ad un OCR.

Componenti presenti in Autovelox, TUTOR e Vergiulius.

È quindi una falsa credenza che il sistema TARGA possa diventare un Autovelox improprio, che peraltro non potrebbe esistere ove non segnalato.

