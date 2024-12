Ma è vero che Zelensky ha offerto 500 milioni a Fico in cambio dell’ingresso nella NATO?

Ci segnalano i nostri contatti una serie di articoli e condivisioni per cui Zelensky ha offerto 500 milioni a Fico per “votare sì all’ingresso nell’Ucraina della NATO?”

Si tratta di una lunga catena di clickbait, che partono direttamente dalle dichiarazioni del Premier Slovacco in un telefono senza fili di ripetizioni.

Facciamo ordine nella vicenda: secondo Fico, il conflitto Ucraina-Russia provoca una perdita di Gas Russo. Quel gas dalla cui dipendenza negli ultimi anni ci siamo liberati in buona parte e che comporterà nel prosieguo un piano di compensazioni con l’Unione Europea. Piano al quale, ovviamente, l’Ucraina dichiara di voler partecipare.

Si tratta di una guerra diplomatica parte della Guerra Ibrida combattuta sul campo, ma anche sui tavoli della diplomazia come in questo caso e sui tavoli delle fake news, come sovente ci capita di affrontare.

Da un lato Zelensky accusa Robert Fico di voler fare affari con la Russia, rifiutando allo scopo ogni trattativa, risarcimento o accordo alternativo a quelli del Cremlino, e dall’altro Robert Fico accusa Zelensky di voler danneggiare gli interessi e l’economia del suo paese.

In ogni caso, i clickbait “riassuntivi” non servono a fare chiarezza sulla vicenda, che anzi viene complicata e non di poco.

