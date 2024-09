Lo strano caso di Rabiot e la falsa voce sul suo nuovo ingaggio: scelta incomprensibile

Ci sono strane voci che dobbiamo prendere in considerazione oggi, a proposito di Rabiot e del suo nuovo ingaggio al Marsiglia. Se da un lato è vero che l’ex Juventus ha trovato casa nella sua patria, al contempo occorre analizzare bene alcune indiscrezioni che da un lato hanno alimentato fake news, mentre dall’altro lasciano molti difesi ed addetti ai lavori con enormi dubbi. Proviamo a capire come si siano messe le cose per lui, alla luce delle notizie che abbiamo avuto modo di raccogliere tra ieri ed oggi.

Un approfondimento sullo strano caso di Rabiot e la bufala sul suo nuovo ingaggio

Dopo le fake news estive, che hanno riavvicinato senza alcun motivo il giocatore al club bianconero, al punto da spingerci a smentire tutti i rumors con un altro articolo, oggi tocca affrontare altre tematiche. In questo frangente, la notizia da smentire è che Rabiot possa guadagnare al Marsiglia la stessa cifra che ha percepito alla Juventus nel corso delle ultime stagioni. Le cose non stanno così, alla luce di alcuni dettagli trapelati solo nel corso delle ultime ore.

Come riportato in giornata dal Corriere dello Sport, infatti, Rabiot dovrebbe guadagnare quest’anno “appena” 3,5 milioni di euro, mentre a partire dalla prossima stagione l’ingaggio dovrebbe leggermente salire. Nonostante questo siamo lontanissimi dai 7 milioni di euro percepiti dalla Juventus, ma anche dai 5 che secondo diversi addetti ai lavori gli sarebbero stati offerti dal Milan durante l’ultima sessione di calciomercato. Dettagli che rendono di difficile comprensione le valutazioni del diretto interessato e di sua madre, che ne cura gli interessi.

A questo, infatti, si aggiunge il fatto che Rabiot quest’anno non potrà giocare in Champions League. Vedremo se le cose cambieranno la prossima stagione, ma resta il fatto che nel 2024/2025 il centrocampista francese finirà per guadagnare la metà rispetto a quanto percepito dalla Juventus negli ultimi tre anni.

