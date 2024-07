Lo smartphone 5G non apre lo champagne!

Un video popolare mostra un telefono 5G che emetterebbe abbastanza radiazioni elettromagnetiche da far stappare una bottiglia di champagne. La clip, condivisa originariamente su X nel giugno 2024 e successivamente diffusa su Facebook, mostra un ragazzo che riceve una chiamata sul suo smartphone posizionato vicino alla bottiglia, la quale si stappa mentre il telefono squilla. Il testo che accompagna uno dei post è il seguente:

“I telefoni 5G emettono così tante radiazioni che potrebbero aprire una bottiglia di champagne….”

Ovviamente, il video è una bufala, in quanto la radiazione 5G non può causare un fenomeno di questo tipo.

IL TRUCCO C’E’, MA NON SI VEDE



Anche esaminando attentamente il filmato, è difficile stabilire con certezza cosa abbia provocato l’apertura della bottiglia di champagne. È possibile che qualcuno abbia inserito un oggetto all’interno di essa prima di iniziare a filmare, causando l’esplosione, un po’ come avviene con le Mentos che fanno esplodere la Coca-Cola. Anche la temperatura della bottiglia potrebbe essere un fattore determinante in un fenomeno del genere: se non adeguatamente refrigerate, le bottiglie di champagne possono esplodere da sole, soprattutto se le gabbiette protettive sono state rimosse. Ad esempio, un video di YouTube del 2023 mostra una bottiglia di champagne che si stappa da sola mentre una coppia posa per le foto del matrimonio.

CONCLUSIONI

Certamente, le emissioni elettromagnetiche degli smartphone non sono abbastanza potenti da far muovere il tappo di una bottiglia di champagne. Pertanto, il video in questione nasconde sicuramente un trucco, anche se è impossibile svelarlo con certezza.

