L’Irlanda offre 84.000€ a chi si trasferisce su una delle sue isole (ma ci sono condizioni). Una cifra da sogno certo, ma niente è gratis a questo mondo. Si parla del programma Our Living Island (“Le nostre isole viventi”).

Programma che riguarda 30 isole separate dal resto dell’Irlanda, prive di collegamenti stabili con la terraferma e ulteriormente separate del resto del paese dalle Maree.

Ma se pensate di poter semplicemente consultare il bando, incassare i soldi e comprare un monolocale in un posto da sogno vi sbagliate.

L’Irlanda offre 84.000€ a chi si trasferisce su una delle sue isole (ma ci sono condizioni)

Il bando infatti consente di qualificarsi all’ottenimento della somma a patto che la stessa sia usata per acquistare un’abitazione costruita almeno 30 anni fa e vuota da almeno due anni.

Le somme serviranno infatti per ristrutturare l’immobile storico in modo da renderlo abitabile e, ovviamente, il bando non fungerà da scorciatoia sulle normative legate all’immigrazione.

Quindi una volta acquisita una casa, una volta resa essa abitabile col denaro fornito, potrete venirci a vivere. Non offrirla per affitti brevi, non farne un AirBNB, non per farne una casa vacanze.

Potrete solo trasferirvi o renderla disponibile per locazioni di lungo periodo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.