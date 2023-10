Non esistono ricette magiche per curare il cancro, parola che usiamo senza il “pudore” con cui spesso la stampa la descrive. È una malattia crudele, che abbiamo spesso imparato ad affrontare ma difficile da superare. Spesso ci inventiamo improbabili ricette per combatterla, tra bibitoni e “terapie alternative” di dubbio se non di dannoso esito.

In realtà tutte le malattie si curano con l’aiuto di un medico. Non esiste una “medicina alternativa” e una medicina “ufficiale”, ma solo la medicina.

In compenso uno stile di vita sano presenta ovvi benefici sia nella prevenzione che nella terapia.

L’importanza dell’esercizio fisico nella prevenzione e terapia del cancro

Esistono collegamenti accertati tra uno stile di vita sedentario, l’insorgenza dell’obesità e la formazione di determinate forme tumorali, come ovvi sono i benefici sulla salute psicofisica in generale di uno stile di vita attivo e sano, che si riflettono sull’insorgenza di forme tumorali.

In alcuni Paesi, come gli Stati Uniti, si stima che tra il 2 e il 4 per cento di tutti i casi di tumore siano attribuibili al poco movimento.

Se prevenire è importante, anche curare lo è: capita troppo spesso che il paziente oncologico trascuri l’attività fisica. La volgata dice che “il malato deve riposare e anche il convalescente”.

Non è così: la prolungata inattività fisica dovuta al percorso chirurgico e radio/chemoterapico comporta una perdita del tono muscolare che va reintegrata con una moderata attività fisica, e ancora una volta bisogna chiedere al medico quanto e quale esercizio vada fatto.

Importante è mantenere respirazione e tono muscolare. Bisogna saper aiutare il corpo ad aiutarsi.

