Licenziata da scuola Hawk Tuah girl: tra significato del gesto e smentite sul suo lavoro

Non c’è sosta per il trend virale della cosiddetta Hawk Tuah girl, tra coloro che, pur avendolo intuito, sono alla ricerca di maggiori dettagli sul significato del gesto e della sua espressione, fino ad arrivare alle inevitabili speculazioni di coloro che mettono in giro strane voci sul futuro della ragazza. E così, se da un lato abbiamo chi parla di entrate importanti per lei, essendo diventata un fenomeno social su scala globale, abbiamo anche chi menziona conseguenze non proprio entusiasmanti dal punto di vista professionale.

Voci secondo cui sarebbe stata licenziata da scuola Hawk Tuah girl: approfondimento su significato del gesto e sulle conseguenze per il suo lavoro

Andiamo con ordine, perché abbiamo già trattato il significato di Hawk Tuah girl con un articolo pubblicato nelle scorse ore sul nostro sito. Inutile tornarci, anche perché parliamo di argomenti non proprio alla portata di tutti, in relazione ai momenti più intimi per una coppia e ad alcune dritte per rendere più felice il proprio partner. Senza scendere ulteriormente in dettagli, è interessante concentrarsi anche su altri fenomeni social connessi, che hanno preso piede soprattutto su TikTok.

All’interno di questa piattaforma, infatti, si dice che la cosiddetta Hawk Tuah girl, per la quale ancora una volta evitiamo di mostrare volto e nome (nonostante siano contenuti ormai alla portata di tutti sul web), avrebbe perso il lavoro dopo essere diventata virale con la sua espressione accompagnata da un gesto inequivocabile. Insomma, si tratterebbe di un’insegnante, ora costretta a trovarsi un nuovo lavoro per aver dato un pessimo esempio ai suoi studenti.

In realtà, consultando altre fonti locali, si capisce che dagli Stati Uniti non arrivino conferme in merito. Insomma, non sappiamo se Hawk Tuah girl sia realmente una docente e se la sua recente intervista avrà o meno conseguenze in termini lavorativi. C’è addirittura chi menziona una battaglia legale della diretta interessata per difendere i propri diritti, ma anche questo scenario al momento non trova riscontri.

