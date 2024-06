Perché tutti parlano della Hawk Tuah Girl e significato dell’espressione del momento

Definirlo tormentone sarebbe forse riduttivo, visto che sta letteralmente spopolando sui social, anche in Italia, la cosiddetta Hawk Tuah Girl, in relazione a chi sta cercando i profili della ragazza in questione ed il significato dell’espressione. Andiamo con ordine, perché un conto è essere incuriositi e cercare qualche approfondimento su un tema di cui tutti parlano, un altro è andare alla ricerca della giovane. Non è un caso che la protagonista della storia pare abbia impostato forti limitazioni ai suoi account.

Non capiscono perché tutti parlano della Hawk Tuah Girl: indizi sul significato dell’espressione del momento

Insomma, veniamo da una settimana in cui molti hanno cercato il significato di autonomia differenziata, come riportato tramite altro articolo, mentre ora si pensa solo alla freschissima Hawk Tuah Girl. In rete è già spuntato il presunto nome della giovane, che ora viene ricercata da tutti per stabile una connessione con lei sui social. Eventualità impossibile, alla luce delle recenti novità riportate in precedenza. Occhio, dunque, agli account fake di chi prova ad approfittare della questione.

A prescindere da questo, però, evidenziamo come sempre che sia il caso di lasciare in pace il personaggio del momento, diventato icina dei social. Il fatto stesso che lei abbia impostato le limitazioni riportate prima, la dice lunga sul fatto che non gradisca troppe attenzioni. Siamo consapevoli che sia semplice risalire al nome ed al volto della ragazza, ma non vogliamo alimentare ulteriormente il rumore, evitando di riportare i suddetti contenuti.

Fatte tutte queste premesse, Hawk Tuah Girl è diventata tale perché, durante un’intervista casuale (di quelle che si fanno ai passanti durante qualche evento), ha simulato un atto connesso al rapporto orale con un uomo. Con tanto di gestualità e con un’espressione che ha poi dato vita al suo soprannome. Non occorre scendere ulteriormente in dettagli, ma rinnoviamo l’invito ai nostri lettori affinché sia lasciata in pace.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.