Ci è stato segnalato un post virale diffuso su social, Telegram e Whatsapp che parla delle quattro stagioni di un’isola Finlandese. Descritta come l’isola di Rovaniemi in realtà è l’isola di Kotisaari che fa parte del territorio di Rovaniemi.

Ma possiamo del resto perdonare questo piccolo errore geografico-amministrativo, provvedendo a correggerlo.

Le quattro stagioni di un’isola Finlandese sono vere (anche se alcuni sbagliano il nome…)

Rovaniemi è infatti la capitale della regione della Lapponia, con una popolazione di circa 65mila abitanti tra cui Babbo Natale, dato che l’antichissima città di origine addirittura preistorica (ci sono insediamenti risalenti all’età della pietra), distrutta al 90% nella Seconda Guerra Mondiale e ricostruita ospita, peraltro, il noto Villaggio di Babbo Natale, parco a tema dedicato all’amato personaggio munito di diverse attrazioni e un suo ufficio postale dove i bambini di tutto il mondo possono inviare le loro letterine, situato in modo che la piazza centrale sia attraversata dalla linea del Circolo Polare Artico.

Kotisaari è un’isolotto sul fiume Kemijoki, proprio nei pressi di Rovaniemi, immortalata nelle sue quattro stagioni dal valente fotografo lappone Jani Ylinampa.

Ovviamente è un errore un po’ veniale chiamare Kotisaari Rovaniemi, sarebbe come chiamare “Roma” la sola Isola Tiberina.

Kotisaari un tempo era luogo di rifugio per i boscaioli: con la modernità e la sostituzione delle barche per il trasporto legna coi camion è diventata un luogo turistico munita di una taverna dove trascorrere un po’ di tempo in uno dei posti più belli a Nord del mondo, sperando di poter assistere alle Aurore Boreali e altri fenomeni stupendi di Madre Natura.

