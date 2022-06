Le bassezze su Vanessa Incontrada ingrassata o dimagrita dopo le foto di “Nuovo” oggi

Il giallo su Vanessa Incontrada ingrassata o dimagrita che ha preso piede oggi 9 giugno, in seguito alle foto pubblicate da “Nuovo”, la dice lunga sulla bassezza di una parte degli italiani. Per non parlare di un certo modo di fare giornalismo che evidentemente ha ancora il suo seguito. No, non vi mostreremo le immagini in questione. Non perché la conduttrice non appaia in grande forma, ma prima di tutto perché gli scatti in questione sono stati resi pubblici senza il suo consenso. Dettaglio non di poco conto in un’epoca condizionata dal body shaming.

Vanessa Incontrada ingrassata o dimagrita: da Instagram alle foto di “Nuovo”, polemiche assicurate

Quanto avvenuto oggi, conferma in buona sostanza un concetto che abbiamo espresso in settimana con un altro articolo. In quel caso si parlava di Vanessa Incontrada dimagrita, in seguito ad un post su Instagram che ce l’ha mostrata durante una corsetta. Al contrario, a distanza di pochissimi giorni, sono bastate alcune foto su “Nuovo” per alimentare nuovamente i discorsi su Vanessa Incontrata ingrassata. Il tutto, con il condimento delle voci sulla presunta separazione con Rossano Laurini che in realtà non è mai stata confermata.

E niente, le immagini in questione non le mostriamo, anche perché non è dato sapere se siano recenti o meno. Senza dimenticare la totale mancanza di una contestualizzazione che riesca ad inquadrare meglio la vicenda. Resta il nocciolo della situazione, perché Vanessa Incontrada dimagrita innesca polemiche, come se fosse una colpa volersi mettere in forma dopo aver invitato tutti ad accettarsi per quello che si è.

Allo stesso tempo, anche Vanessa Incontrada ingrassata, apparentemente dopo le foto di “Nuovo”, alimenta ulteriormente il fenomeno del body shaming nei suoi confronti. E allora siamo sempre al punto centrale della questione: alcuni personaggi famosi, nell’immaginario collettivo, sbagliano a prescindere. Il caso della conduttrice analizzato oggi lo dimostra alla grande.

