Vanessa Incontrada dimagrita in quanto malata: nuovo tormentone da accantonare già oggi

Vanessa Incontrada dimagrita perché malata, mentre altri utenti le rimproverano di essersi messa in forma, dopo aver promosso alcuni concetti in tv sul fatto di accettarsi per quello che si è. La tendenza è ormai chiara, considerando il fatto che determinati personaggi tendono a finire nell’occhio del ciclone qualsiasi cosa facciano. Nel bene e nel male. Un po’ come accaduto a Paolo Del Debbio quasi due anni fa, tocca chiarire un po’ di concetti anche in questo particolare contesto.

Ipotesi su Vanessa Incontrada dimagrita in quanto malata: diamoci un taglio oggi stesso

Senza troppi giri di parole, qualcuno ipotizza che Vanessa Incontrada sia dimagrita in quanto malata. Basta un post Instagram in cui possiamo osservarla mentre corre e apparentemente più in forma rispetto a qualche mese fa, per scatenare il popolo del web. Da un lato chi crede che dietro la presunta perdita di peso (non ci interessa e non abbiamo riscontri in merito) ci possa essere un problema di salute, mentre dall’altro abbiamo chi tira fuori dal cilindro strani concetti filosofici:

“Sicuramente fa benissimo a tenersi in forma sport è salute anzi ci ha perso tempo però cacchio ha fatto una battaglia mediatica sulla libertà di essere quello e come si vuole sulla bellezza interiore contro bodyshaming che non voleva dimagrire e si accettava così e ora che fa? Dieta e allenamento? Boh, buon per lei l avesse prima si sarebbe risparmiata insulti polemiche e guadagnato in salute sotto ogni punto di vista“.

Insomma, se Vanessa Incontrada è dimagrita, ha fatto un torto a chi non ci riesce. Solo perché in passato ha invitato tutti ad accettarsi per quello che sono. Concetti che, a detta di qualcuno, le precludono a prescindere la possibilità di rimettersi in forma. Altri, poi, restano convinti che abbia perso peso solo perché malata. La conduttrice non ha bisogno della nostra difesa, mentre questi soggetti necessiterebbero di parlare con qualcuno bravo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.